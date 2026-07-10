Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea

Organizația Panamericană a Sănătății (PAHO) avertizează că cele mai mari riscuri pentru sănătate generate de cele două cutremure care au lovit Venezuela în urmă cu două săptămâni sunt, în prezent, perturbarea serviciilor medicale, supraaglomerarea și lipsa apei potabile.

Dezastrul a lăsat mii de oameni fără locuințe și dependenți de ajutor umanitar, în special în La Guaira, zona cea mai grav afectată. Parcurile și piețele publice au fost transformate în tabere improvizate, unde organizațiile umanitare avertizează că bolile și infecțiile se pot răspândi cu ușurință.

După retragerea echipelor internaționale de salvare din Venezuela, voluntarii și rudele victimelor au rămas, în mare parte, singurii care continuă să caute trupurile celor dragi sub dărâmături, estimate la aproximativ 17 milioane de tone. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut deblocarea activelor înghețate ale țării pentru a obține fondurile necesare reconstrucției, însă solicitările sale nu au primit încă un răspuns.