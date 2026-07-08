Meteoritul care a tăiat cerul sudului României în câteva secunde. Momentul a fost surprins în trei județe

Un fenomen astronomic spectaculos a putut fi observat marți seară, 7 iulie, pe cerul sudului României, după ce un meteorifoarte luminos a traversat bolta cerească în jurul orei 22:37. Apariția, care a durat doar câteva secunde, a fost remarcată de numeroase persoane aflate în aer liber și înregistrată de mai multe camere dedicate monitorizării cerului.

Imaginile au fost distribuite ulterior pe internet și au atras rapid atenția pasionaților de astronomie, dar și a celor interesați să afle explicația fenomenului. Potrivit Romanian Video Meteor Network (ROVIMEN), fenomenul a fost surprins simultan de camere amplasate în București, Dâmbovița și Ialomița.

„Un meteorit strălucitor a străbătut cerul sudului României în această seară în jurul orei 22:37. Acesta a fost prins de camerele amplasate în București, Dâmbovița și Ialomița", transmite Romanian Video Meteor Network (ROVIMEN), într-o postare publicată pe Facebook.

În înregistrări se observă cum obiectul luminos traversează cerul cu o viteză foarte mare, lăsând în urmă o dâră strălucitoare înainte de a dispărea. Cerul senin din mare parte a regiunii a permis observarea fenomenului din mai multe localități din sudul țării.

Astfel de evenimente au o durată foarte scurtă și, de cele mai multe ori, sunt surprinse de camere automate de monitorizare a cerului, care pot înregistra fenomene greu de observat în întregime cu ochiul liber.

Un meteorit este fenomenul luminos care apare atunci când un fragment de rocă provenit din spațiu pătrunde în atmosfera Pământului cu o viteză foarte mare. În urma frecării intense cu aerul, corpul ceresc se încălzește rapid și începe să se dezintegreze, producând lumina puternică vizibilă de la sol.