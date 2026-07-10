Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Postat la: 10.07.2026 |
Ieri, în Parlamentul European, s-au emis trei reglementări esențiale pentru europeni, două dintre ele fiind batjocuri la adresa democrației reprezentative și a loialității exercițiului loial al demnităților publice.
1. Decriptarea platformelor online și a social media pentru a putea fi scanate de și monitorizate în timp real informațiile și conținutul comunicațiilor tuturor, sub pretextul protecției minorilor în mediul online. Nu este vorba de regulamentul chat control 2.0 (care nu e adoptat încă și care este mult mai grav), ci de o reglementare provizorie de acum 6 ani, care dă dreptul Big Tech să ne monitorizeze și să dea autorităților acces la datele noastre, cu scopul aparent benefic al luptei contra abuzului online contra copiilor. În timp ce cetățenii sunt suspectați, pedofilii și cei ce profită de pe urma deranjului lor psihic rămân sub radar și circulă liber și cară liber tone de bani cash din UE în state non-UE. Aberant este că reglementarea e provizorie de 6 ani, a rămas provizorie până în 2028 și a trecut prin proceduri de adoptare printr-o serie de abuzuri de procedură. După de a fost respins în martie, a expirat în aprilie și a fost refuzat în Consiliu (co-legiuitorul european, din care fac parte miniștrii de resort din cele 27 de state membre), proiectul a fost pus din nou pe rolul Parlamentului.
Marți, cu un vot la limită, s-a votat pentru procedura de urgență, ceea ce a însemnat trecerea la votul pe proiect s-a dat joi. De regulă, joi lipsesc de la vot 100 de euro-deputați din 720. Procedura a fost ticluită în așa fel încât votul împotrivă să fie valabil doar dacă înseamnă 50% plus unu din numărul total al membrilor PE. Majoritatea celor prezenți au votat CONTRA prelungirii reglementării provizorii (numită chat control 1.0 în social media). Numai că a fost o majoritate relativă, iar nu una absolută, deci s-a considerat că reglementarea s-a prelungit. Așadar, vom avea una dintre cele mai intruzive forme de supraveghere totalitară a comunicațiilor online care s-a adoptat cu minoritate de voturi, iar nu cu majoritate. Pur și simplu este o răsturnare a ceea ce știam despre democrație. Este ridicol, dar timp de vreo 10 minute a fost o derută totală în hemiciclul de la Strasbourg: nu s-a știut cum anume am votat. S-a supus la vot chiar o rezoluție de respingere a ceea ce (am crezut că) am votat. Rezultat, după 7 minute de confuzie: s-a respins respingerea.
O chestiune atât de importantă cum este protecția copiilor online a fost pretextul unei asemenea batjocuri la adresa democrației… Asta va ridica la cote și mai înalte euroscepticismul…
2. O reglementare privind euro digital nu este încă supusă dezbaterii și votului în Parlamentul European. În schimb, ieri, s-a votat un raport al comisiei ECON care, în cuprinsul unui proiect de consolidare a monedei unice europene, a introdus și unele referințe la euro digital. Raportul a trecut, deși chestiunile relative la libertatea de circulație a capitalului, dreptul la plăți în numerar, dreptul de proprietare asupra banilor, supravegherea permanentă a mișcării banilor, programabilitatea banilor, siguranța depozitelor și plăților etc. nu au fost niciodată dezbătute democratic.
În condițiile în care 99,99% dintre cetățeni nu știu ce e și cum funcționează euro digital și nu au încredere în acești “bani” (în realitate este vorba doar de accesul la un cont deschis la BCE, pe care autoritatea ți-l dă condiționat de ratingul de cetățean pe care îl deții), BCE și CE deja se lansează în cheltuieli de 7 miliarde de euro pentru a pune la punct platforma. Cică asta ar fi o condiție a “suveranității” față de Visa și Master Card, ceea ce ar fi un scop meschin în raport de gravele atingeri aduse libertății și proprietății. Cică euro digital va fi alternativ cash - ului, care nu va dispărea, ci va fi întărit. Ei bine, venind de la instituția care a mințit și ascuns informații cu privire la vaccin, Green Deal și război, NU cred în asemenea asigurări. Opțiunea pentru euro digital se va putea transforma în obligație de facto, așa cum a fost și cu certificatele de vaccinare.
3. A fost adoptat “regimul 28” sau “EuroInc”, adică un tip de societate comercială care transcende regimului juridic al celor 27 de țari membre ale UE. Este vorba de un embrion - hibrid al federației europene pe care și-o doresc mult UEro-entuziaștii de la Bruxelles, o formă gravă de Europa cu două viteze: doritorii vor avea la dispoziție reguli fiscale, sociale, de concurență, de insolvență diferite de cele clasice aplicabile vulgului, ceea ce va însemna un grav dumping fiscal, social și reglementar, similar cu ceea ce fac marile întreprinderi chineze.
Gheorghe Piperea
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