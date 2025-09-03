Peste 80 de experţi desființează un raport controversat al lui Trump privind modificările climatice şi denunţă o „parodie a ştiinţei", erori și manipulări ale faptelor

Peste 80 de experţi ştiinţifici sfâşie un raport al administraţiei Trump privind modificările climatice, denunţând erori metodologice, manipulări ale faptelor - demne de industria tutunului - şi citări ale unor cercetări discreditate. Acest raport - publicat la sfârşitul lui iulie de către Departamentul Energiei al lui Donald Trump - pune în discuţie mai multe consensuri ştiinţifice privind creşterea numărului fenomenelor meteorologice extreme, creşterea temperaturilor înregistrate în Statele Unite sau efectele nocive ale emisiilor de dioxid de carbon (CO2).

"Acest raport este o parodie a ştiinţei", denunţă într-un comunicat un profesor de Ştiinţele Atmosferei la Universitatea Texas A&M. Andrew Dessler.

"TACTICI SIMILARE CELOR DIN INDUSTRIA TUTUNULUI"

Într-un document de peste 400 de pagini, publicat marţi, Dessler şi alţi peste 80 de oameni de ştiinţă disecă metoda şi conţinutul acestui raport - de aproximativ 150 de pagini - şi-i resping concluziile. Prin analiza lor, aceşti experţi scot la iveală recurgerea de către autorii mandataţi de către Guvernul Trump a unor "tactici asemănătoare celor folosite de către industria ttunului" cu scopul de a minimaliza efectele nocive ale tabagismului asupra sănătăţii.

Raportul "se bazează pe idei respinse mult timp, susţinute de interpretări greşite ale cunoştinţelor ştiinţifice, omisiuni ale faptelor importante (...) şi prejudecăţi de confirmare", acuză Dessler. Între punctele respinse către aceşti experţi se află afirmaţia potrivit căreia o concentraţie crescută de CO2 în atmosferă ar fi, în realitate, benefică agriculturii. Aceste emisii poluante pot contribui la creşterea randamentelor agricole prin stimularea fotosintezei, însă mai multe efecte ale modificărilor climatice, precum creşterea temperaturilor şi schimbarea precipitaţiilor au efecte nocive asupra culturilor şi contribuie la pierderi mai importante, explică ei.

IEŞIREA DIN ACORDUL DE LA PARIS

De asemenea, justificarea potrivit căreia acidificarea oceanelor nu reprezintă o problemă atât de mare, deoarece viaţa evolua în ape acide în urmă cu miliarde de ani, nu este "pertinentă", subliniază ei, deoarece epoca citată precede apariţia formelor complexe de viaţă. Donald Trump a declanşat, după ce a revenit la putere, un curent împotriva modificărilor climatice, a scos din nou prima putere mondială din Acordul de la Paris de luptă împotriva încălzirii globale, a subminat agenţiile ştiinţifice şi a anulat numeroase măsuri de mediu.

La sfârşitul lui iulie, administraţia sa a deschis calea anulării unei decizii-cheie în reglementarea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, al doilea celmai mare poluator cu dioxid de carbon dinn lume. Pentru a justifica această măsură, Departamentul american al Energiei a publicat acest raport controversat şi a anunţat că va revalua studii ştiinţifice de referinţă privind modificările climatice.