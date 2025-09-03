Picătura de pe suprafata Terrei: Iata de ce urmează o criză planetară a apei fără precedent in istorie

Dacă toată apa de pe Pământ ar fi strânsă într-o singură sferă, am fi surprinși să vedem cât este de mică în comparație cu planeta. Deși planeta noastră este numită „Planeta Albastră", realitatea este că apa este mult mai puțină decât pare.

La o primă vedere, oceanele, mările și lacurile dau impresia că Pământul este acoperit în mare parte de apă. Și este adevărat: aproximativ 71% din suprafața sa este acoperită de apă. Însă dacă am aduna tot acest lichid vital într-o singură sferă, ar avea un diametru de doar 1.400 de kilometri - minuscul în comparație cu diametrul planetei, care depășește 12.700 de kilometri.

• Unde se află toată apa

Din întreaga cantitate de apă de pe Pământ, aproape 97% se găsește în oceane și mări, deci este sărată și nepotrivită pentru consum. Apa dulce, esențială pentru viață, reprezintă mai puțin de 3%. Mai mult de două treimi din această cantitate este blocată în ghețari și calote glaciare. Rezultă că mai puțin de 1% rămâne disponibil pentru oameni, distribuit între râuri, lacuri și pânze freatice.

• O resursă fragilă

Această perspectivă arată cât de subțire este stratul de apă care învăluie planeta noastră. Chiar și cel mai adânc punct al oceanului, Groapa Marianelor, care ajunge la aproximativ 11 kilometri, este aproape insignifiant în raport cu grosimea Pământului de peste 6.300 de kilometri. Apa este, de fapt, un strat delicat și extrem de limitat.

• Lecția pe care trebuie să o învățăm

Deși ni se pare că avem apă din abundență, realitatea este că resursele de apă dulce sunt mici. Agricultura, industria și întreaga noastră viață depind de acest minuscul procent. De aceea, protejarea și folosirea responsabilă a apei nu mai sunt doar opțiuni, ci o necesitate urgentă.