Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul

Un polițist din Hunedoara a fost rănit, după ce a fost înjunghiat cu un cuțit, în timpul unei intervenții la spitalul din municipiul Lupeni. Incidentul a avut loc chiar pe scările unității medicale, în condițiile în care polițistul a încercat să oprească o agresiune între un bărbat și ginerele acestuia. Intervenția Poliției a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11:10, la Spitalul din Lupeni. Polițistul, care este angajat în cadrul Poliției Municipiului Lupeni, a fost rănit de un bărbat care devenise agresiv și pe care a încercat să-l calmeze.

„Conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate în spital împreună cu fiica lor în vârstă de un an a venit la vizită. Tatăl tinerei, un bărbat de 49 de ani, din Lupeni, a presupus că fiica sa ar fi fost agresată de concubin și a decis să-și facă dreptate. În urma acestei interpretări, l-a atacat pe concubinul tinerei cu un cuțit, chiar pe scările de la intrarea în unitatea medicală. Unul dintre polițiștii prezenți la intervenție, un agent în vârstă de 34 de ani, a reacționat prompt și s-a poziționat între cei doi bărbați, pentru a preveni o tragedie. În timpul altercației, polițistul a fost înjunghiat în coapsa dreaptă", au transmis oficialii Poliției județene Hunedoara.

Agentul a rămas conștient, iar cadrele medicale din spital l-au preluat, pentru a-i acorda îngrijiri. Bărbatul de 49 de ani care l-a atacat pe agent cu cuțitul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției. Pe numele lui a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de ultraj, cercetările desfășurându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.