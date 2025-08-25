Povestea lui ʻOumuamua și a „fratelui" său din 2025- 3I/ATLAS. Nava extraterestra?!
Postat la: 25.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
ʻOumuamua a fost primul semnal. 3I/ATLAS a adus confirmarea, prin spectroscopie și observații directe. Iar lecția lor comună e simplă: misterele interstelare pot fi deslușite prin spectroscopie!
NOTA DE INCEPUT: ʻOumuamua apare in spatiul public sub tot felul de imagini. Acestea sunt artistice, nu sunt reale. Nu s-au facut măsurători de acest fel ci asupra unui "grăunte de lumină" care urma o traiectorie, cu o dinamica si care avea lumina retroimprastiata cu variațiile puternice, periodice. Forma obiectului s-a reconstituit artistic pornind de la niște măsurători indirecte (raport intensități luminoase, etc). Drept pentru care, imaginea din aceasta postare este artistica nu una înregistrată de telescoape. Pentru ca nu exista nici o imagine reală!
În 2017, astronomii au observat pentru prima dată un obiect misterios care nu aparținea Sistemului nostru Solar. L-au numit ʻOumuamua, „mesagerul care vine de departe". El a trecut la numai 38 de milioane km de Soare și a fost văzut doar câteva săptămâni, înainte de a se pierde în întunericul spațiului. Avea o traiectorie hipertrofica deci nu aparținea sistemului solar.
La început, datele păreau să indice o simplă rocă interstelară. Dar apoi au apărut 2 surprize: orbita lui ʻOumuamua nu putea fi explicată doar prin gravitație iar fluctuațiile de lumina reflectata erau extrem de mari. Obiectul avea o mică accelerație suplimentară, radială, anti-solar. Nicio coadă de cometă, niciun jet vizibil nu însoțea mișcarea. Sau nu s-a reușit sa se masoare! Iar variațiile intensității luminoase erau de până la 10 ori, cu caracter cvasiperiodic, fapt atribuit inițial unei forme foarte alungite a obiectului, din care s-a dedus și geometria lui.
Această discrepanță a alimentat speculațiile - unele scenarii au mers până acolo încât să sugereze că ar putea fi o navă extraterestră sau o velă solară artificială.
De ce aceste "ciudatenii". Cum le putem explica?
1. Traiectoria, acceleratia radiala "negravitationala".
Roca are in compoziție, măcar in stratul ce o înconjoară, superficial, cu acoperire totală sau parțială o mixtură de gaze captive din cauza temperaturilor foarte joase. Sub acțiunea radiației solare, a fotonilor diferiți, roca începe sa "se încălzească" inca de la distanțe mari cind primele gaze sunt mai repede sublimate, cum ar fi azotul. Cu cit s-a apropiat mai mult de Soare, temperatura suprafetelor expuse (inclusiv cele remanente dupa roatatii) ar fi putut ajunge la temperaturi mai mari. Asadar, suprafața obiectului a fost încălzită de fotonii solari. Aceștia pătrund câțiva micrometri iar căldura poate difuza milimetri sau centimetri în crusta materialului și ridică temperatura locală.
La acea distanță de Soare, fața însorită a lui ʻOumuamua ajungea la temperaturi apropiate de 0 ... +20 °C. În interior existau probabil mixturi de gheață și gaze: CO₂, NH₃, apă, metanol. Cele foarte volatile (azot, CO, metan) se pierduseră deja, departe, la temperaturi sub -200 °C, asa cum am explicat mai sus, cind obiectul se afla pe traiectorie la distanțe mult mai mari.
Pe măsură ce gheața s-a sublimat, moleculele au fost evacuate spre Soare prin porii crustei. Legea acțiunii și reacțiunii a împins corpul în direcția opusă, anti-solar. Apare un efect de recul. Efectul si mărimea reculul sunt confirmare de măsurătorile de atunci!
Rata necesară de pierdere ar fi putut fi mica de doar 0,1-1 kg/s de gaz. Insuficient pentru a produce o coadă vizibilă, dar exact suficient pentru a explica accelerația măsurată (~5×10⁻⁶ m/s²).
2. Variațiile de intensitate luminoasa reflectata in domeniul 0.4-0.9 micrometri (VIS-IR)
Aceste variații pot fi induse și de reflectivitatea diferită a mixturilor de gheață, de granulația și morfologia suprafeței, expuse periodic la temperaturi variabile atunci când zona este iluminată sau se află în umbră, până la valori de -150 °C.
Albedoul nu este constant, ci depinde de compoziția ghețurilor, de porozitate, de mărimea granulelor și de temperatura locală.
La toate acestea se adaugă amestecul cu particule de praf sau organice, care pot întuneca suprafața și pot amplifica variațiile de luminozitate observate.
3. Dar iata ca după opt ani, un alt vizitator interstelar a apărut: 3I/ATLAS. La 1 iulie 2025, un alt vizitator interstelar este descoperit. De data aceasta, telescoapele surprind imediat activitate cometară. La distanțe de 500-600 milioane km, unde temperatura de echilibru e încă foarte scăzută (-160 ... -120 °C), s-au detectat molecule OH prin spectroscopie ultravioletă (Swift). Moleculele OH provin din fotodisocierea apei - adică s-a observat direct sublimarea gheții de apă. Rata de emisie estimată: zeci de kg/s de gaz și praf, confirmând că motorul de recul există și este măsurabil. Traiectoria lui 3I/ATLAS e tot hiperbolică, exact ca la ʻOumuamua, dar aici avem și dovezi spectroscopice directe: gazul ejectat, compoziția moleculară, energia solară drept combustibil.
S-a văzut clar ceea ce doar se presupunea la ʻOumuamua: gazele sunt puse în mișcare de lumina solară, iar reacția termodinamică împinge obiectul în sens opus Soarelui.
Astfel, scenariile mai exotice despre nave extraterestre nu cu atât fundament stiintific pe cât au cele descrise mai sus, explicații naturale care au la bază metode spectroscopice: fotonii solari încălzesc stratul superficial, gazele volatile din crusta poroasă sublimează la temperaturile potrivite, reculul creat de moleculele care scapă produce accelerația radială observată. Sigur, cind vor fi date suplimentare, rezultate experimentale sau modele de simulare, atunci se pot rediscuta alte scenarii, alternative. Dar, asa cum am spus, cheia acestor probleme este legată de soectroscopie!
Evident, prin măsurători de cinetică, prin măsurători ale accelerației, ale vitezei, prin modificări ale structurii moleculare în stratul superficial, prin măsurători ale compoziției chimice a gazelor eliberate prin absorbția radiației solare, putem identifica sau putem construi modele complexe care să elucideze alte elemente de importanță vitală pentru fizicieni, matematicieni, astronomi, chimiști etc.
La originea tuturor acestor investigații de profunzime, capabile să elucideze compoziția chimică, transformările fizico-chimice, variațiile de temperatură și procesele de cinetică, rămân cercetările spectroscopice. Spectrofotometrele atașate telescoapelor, împreună cu detectoare speciale - cele mai sofisticate, capabile să acopere domenii spectrale optime, cu viteze de eșantionare ridicate, rate de acumulare precise și sisteme de răcire extreme pentru stabilitate și reducerea zgomotului optic, termic și electric - sunt instrumentele esențiale pentru a înțelege aceste mistere cosmice
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum să porți blugi în ținute all denim fără să exagerezi?
Denimul atrage mereu atenția, fie ca il porți la birou sau la plimbare. Multe femei adora confortul și lejeritatea pe ca ...
-
De ce prinde metoda Loverboy? Un expert de la CIA explică despre tehnici de manipulare si control
Mi-a picat recent sub ochi, urechi, ma rog, un podcast cu un tip de la CIA care vorbea despre tehnici de manipulare, con ...
-
The Sun: Alina Kabaeva, femeia din umbra Kremlinului. Averea discreționară a iubitei secrete a lui Vladimir Putin
O fosta gimnasta olimpica, un președinte autoritar și un cerc de apropiați care s-au transformat in milionari discreți. ...
-
De ce se împușcau soldații ruși între ei. Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin
Un scandal de proporții a zguduit armata rusa dupa ce locotenent-colonelul Konstantin Frolov, cunoscut sub porecla &bdqu ...
-
Avertismentul geologilor: Terra va avea parte de a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor
În ultimele decenii, cercetarile geologice au aratat ca marile extincții in masa ale istoriei Pamantului nu au fos ...
-
Știința sparge intimitaatea cea mai profundă: cercetătorii reușesc să citească gândurile. Apar controverse morale și legat de contolul populatiei
Oamenii de știința au facut un progres remarcabil in direcția decodarii gandurilor. Un computer conectat la electrozi im ...
-
Reapare holera la nivel global - Peste jumatate de milion de cazuri in acest an. OMS spune ca e pericol de pandemie cu boala care a decimat populatii in sec XIX
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un semnal de alarma dupa ce cazurile de holera cresc dramatic la nivel glob ...
-
Noul Cod Rutier 2025: Se schimba "regula celor 10 km/h" si primesc amenzi drastice cei care incurca circulatia
Noul Cod Rutier 2025 aduce reguli mai stricte pentru șoferii din Romania, in special pentru cei care apasa prea tare ped ...
-
Misiunea Dart: NASA a lovit intenționat un asteroid cu potențiale riscuri pentru Pământ
În septembrie 2022, NASA a marcat un moment istoric in „protejarea planetei" prin lansarea misiunii Dart (Do ...
-
Misterioasa „barcă a lui Iisus", descoperită în Marea Galileei, asociată cu relatările biblice despre miracolul mersului pe apă
O ambarcațiune din lemn descoperita in Marea Galileii ar putea oferi o legatura tangibila cu unul dintre cele mai faimoa ...
-
Minunata Lume Nouă: China a tăiat internetul global pentru o oră fără alte explicații
Sute de milioane de utilizatori din China s-au trezit miercuri, 20 august 2025, intr-o situație fara precedent: nu au ma ...
-
Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe"
Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Ministrul Energiei, ...
-
Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Într-una dintre secțiile de producție ale fabricii de mobila IKEA Aramis din Baia Mare, un conflict spontan intre ...
-
Pacea lui Trump nu mai are obiect: Ucraina continuă să piardă teren în Donețk - Rușii își croiesc drum spre bastionul de la Kostiantinivka
Rusia a revendicat, sambata, cucerirea a doua sate din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, intensificand presiunea milit ...
-
După ce a adus Garda Nationala la Washington, Donald Trump vrea să desfăşoare forţe federale la Chicago şi New York
Presedintele american Donald Trump si-a anuntat intentia de a desfasura forte federale de ordine la Chicago si New York, ...
-
Euro digital vine tare din urmă: Bruxelles-ul răspunde la legea stablecoin-urilor din SUA la recomandarea BCE
Oficialii Uniunii Europene iau in calcul sa grabeasca lansarea unui euro digital, pe fondul presiunii generate de noua l ...
-
Salrom are o prima reacție după anunțul ministrului Economiei privind aurul negru al tehnologiei
Salrom reacționeaza dur dupa declarațiile ministrului Economiei, Radu Miruța, despre zacamantul de grafit de la Baia de ...
-
Poate fi momentul mult asteptat de Rusia pentru a initia un conflict armat. Dronele care vor survola ilegal spaţiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse
Devine oficial de la 1 septembrie! Dronele care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neu ...
-
Un bărbat a fugit de la psihiatrie ca să ucidă o tânără pentru care făcuse o pasiune: Polițiștii din Bistrița au intervenit de urgență
Politistii din Bistrița-Nasaud au intervenit de urgența, dupa ce un barbat de 33 de ani a disparut dintr-o unitate medic ...
-
Ei bine, e adevarat: Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov
Rezervisti din Bucuresti si din judetul Ilfov au primit ordine de chemare pentru „clarificare situatiei militare". ...
-
Florian Coldea, atac direct la șeful DNA: "Vrea să transforme dosarul într-un trofeu și într-un scut"
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a lansat joi un atac dur la adresa șefului DNA, Marius Voineag, pe care il a ...
-
O sa fie un scandal nemaipomenit în domeniul impozitelor pe proprietate. Raportarea la valoarea de piață întârzie, mașinile poluante sunt sancționate
Guvernul Romaniei iși asuma printr-un memorandum pașii necesari pentru implementarea a doua jaloane esențiale din Planul ...
-
Administrația Trump a început verificarea celor cu vize în SUA: 55 de milioane de oameni vizați
Zeci de milioane de milioane de deținatori de vize SUA sunt verificați cu atenție de Departamentul de Stat. Mii de vize ...
-
Activitate misterioasă în Zona 51 - Avion secret suprins la celebrul Hangar 18
Avionul secret RAT55, unul dintre cele mai enigmatice aparate de test radar ale Forțelor Aeriene ale SUA, a fost surprin ...
-
Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor
Un val masiv de atacuri informatice lovește din nou una dintre cele mai folosite platforme de e-mail din lume. Aproximat ...
-
URSULA IS NOT SAFE: Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana si cere în instanță anularea celui mai mare program de investiții în apărare din istoria UE
Parlamentul European a decis sa dea in judecata Consiliul UE in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dupa c ...
-
Crimă infiorătoare la Craiova: profesoară ucisă cu sânge rece de propriul soț care apoi s-a aruncat pe geam după o bătaie cu poliția. Fetița lor a fost martoră la scenele de groază
O scena desprinsa parca dintr-un coșmar a zguduit Craiova: o femeie de 44 de ani, profesoara de limba germana, a fost in ...
-
Alexandru Mironov s-a prins de ce face Trump: Totul se învârte în jurul AI și se întâmplă pentru prima dată în istorie
Exista istorici ai viitorului, matematicieni, care au calculat ca singularitatea va aparea curand. Unii spun chiar in 20 ...
-
De ce e grav fenomenul Hikikomori: Tsunami de adolescenți care se izolează în camerele lor departe de familie. Ce se va intampla cu ei in scurt timp
Peste 200 de mii de tineri din Italia sufera de un sindrom provocat de societate, rețele sociale și parinți. Psihologul ...
-
Doi polițiști i-au pus piciorul pe cap și l-au încătușat pe un bătrân cardiac pentru că a refuzat să se legitimeze
Un batran cardiac a fost incatușat și doborat la pamant de Poliția Locala Pașcani pe Esplanada, dupa ce a refuzat sa se ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu