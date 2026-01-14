Președintele american Donald Trump a făcut apel la NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA

Donald Trump a făcut apel către partenerii din NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA, "din motive de securitate națională", dar spunând clar că Alianța militară va deveni astfel mai puternică.

Groenlada este „vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim", (sistemul american de apărare antirachetă). Mesajul său pe Truth social arată că:„NATO ar fi mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE".

„NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a obține acest lucru. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA OFERI, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!, a mai scris Trump.

„Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare - Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu."