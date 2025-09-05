Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric

Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric

Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungând la o cotație de 496 de lei, înregistrând din nou o valoare-record.

Moneda națională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat la 5,07 lei. Leul a pierdut însă teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,36 lei - în creștere cu 63 de bani.

Bursa de Valori București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de ieri.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, s-a depreciat cu 0,63%. Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acțiunile BRD și de cele ale Fondului Proprietatea.

