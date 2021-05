Prima româncă aleasă consilier politic în Marea Britanie. "Gândesc în engleză. Nu mă văd întorcându-mă în România"

Alexandra Bulat trăieşte în Regatul Unit încă din 2012, a absolvit Facultatea de Sociologie şi Studii Media în vara anului 2015, la University College Londra, iar din 2020 2020, a devenit doctor în sociologie politică şi studii de migraţie la Cambridge.

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul", Alexandra a povestit că de când locuieşte în Regatul Unit a lucrat în peste 15 locuri, de la job-uri de studenţi, la început, până la proiecte de cercetare la University College London, British Library şi London School of Economics. A lucrat ca asistent de cercetare, asistent universitar, intervievator, translator, proofreader şi mentor. În 2017, s-a implicat în organizaţia the3million, cea mai mare organizaţie în Regatul Unit care militează pentru drepturile cetăţenilor europeni. Pe lângă activitatea pe care o desfăşoară la the3million, lucrează ca Research Associate la Universitatea Strathclyde, pe un proiect despre experienţele europenilor post-Brexit. În paralel, ea s-a implicat şi în politicăm şi face voluntariat în calitate de consilier pe imigraţie cu o organizaţie numită UK Butterflies.

Alexandra Bulat: "Am venit în Regatul Unit cu intenţia să locuiesc aici permanent, iar studiul a fost o modalitate care mi-a permis să ajung aici. Deşi am fost o elevă cu 10 pe linie, inclusiv la Bacalaureat, mi-a fost greu să mă adaptez la început. Pentru câteva luni bune mi-a fost greu să comunic cu alţi colegi, deoarece nu vorbeam limba engleză foarte bine. Însă din al doilea an de facultate, cred ca m-am obişnuit, mi-am făcut prieteni şi totul a fost ok. Tot în al doilea an l-am întâlnit pe James, partenerul meu şi suntem împreună de 8 ani. James, fiind născut în Anglia, m-a ajutat mult cu limba engleză, inclusiv la facultate.

Nu m-a interesat foarte mult politica până în 2016, când am avut referendum-ul Brexit şi mi-am dat seama cum deciziile politice mă pot afecta direct. Am început să merg la tot felul de evenimente despre drepturile europenilor şi m-am implicat ca voluntar în organizaţia the3million. M-am înscris într-un partid politic, Labour Party, în 2017, când am realizat că nu trebuie să fii cetăţean britanic ca să fii membru de partid in Regatul Unit.

Eu mă consider acasă în Cambridge, unde locuiesc, şi consider că este important ca politica dintr-o ţară să reflecteze comunităţile. Sinceră să fiu, ultima dată când am fost în ţară, am ajuns în Iaşi, a fost în 2013, un an după ce am plecat. După aceea, am ajuns în România încă o dată când am fost invitată la o conferinţa academică în 2016, dar la Bucureşti, urmată de o mică vacanţă la mare. Toata viaţa mea de adult, toate studiile şi toată experienţa de muncă sunt în Regatul Unit, iar partenerul meu este britanic. Gândesc în limba engleză acum, iar vocabularul meu în limba română nu cred că s-a mai dezvoltat de la 18 ani. Nu mă văd întorcându-mă în România nu doar din punct de vedere psihologic sau emoţional, dar şi din punct de vedere practic.