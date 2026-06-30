Primăria Capitalei caută avocați pentru cele peste 7.000 de procese în care este implicată. Administrația nu poate face față volumului mare de litigii

Primăria Capitalei va continua să apeleze la case de avocatură private pentru apărarea intereselor municipiului în instanță, după expirarea contractelor existente. Decizia vine în contextul în care Bucureștiul este implicat în peste 7.000 de procese, iar administrația susține că Direcția Juridică nu mai poate face față singură volumului uriaș de litigii.

Măsura, aprobată în ședința Consiliului General al Municipiului București, este justificată prin volumul mare de litigii în care este implicat municipiul și prin faptul că Direcția Juridică nu mai poate acoperi singură toate cauzele. Precedenta hotărâre care permitea încheierea de contracte de asistență juridică externe a expirat pe 11 aprilie 2026.

În referatul de aprobare, Primăria arată că, în baza OUG nr. 26/2012, astfel de servicii pot fi cumpărate doar „în situații temeinic justificate", atunci când activitățile juridice nu pot fi asigurate de personalul propriu.

Documentul precizează că, în prezent, Municipiul București este parte în „peste 7.000 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată", în stadii procesuale diferite. Administrația susține că, în aceste cauze, este obligată să formuleze apărări, să propună probe, să redacteze cereri și să promoveze căi de atac, toate în termene imperative scurte.

Primăria afirmă că volumul de muncă depășește capacitatea internă a Direcției Juridice, mai ales în dosare complexe, cum sunt cele privind achizițiile publice, fondurile europene sau răspunderea patrimonială. În acest context, contractarea de servicii juridice externe este prezentată ca „o măsură justificată", care trebuie să respecte principiile legalității, eficienței și economicității.

Potrivit proiectului, actualele acorduri-cadru încheiate în 2022 expiră la 11 aprilie 2026. Cheltuielile pentru noile servicii juridice vor fi acoperite din bugetul propriu al Municipiului București. În 2022, contractul cadru a prevăzut o sumă de 60 de milioane de lei pentru contracte juridice. Proiectul a fost votat cu 42 de voturi "pentru" și 2 "împotrivă".