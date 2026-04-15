Proprietarii au decis în sedință de bloc: Au scos integral la vânzare imobilul lor. Câți bani cer pe cele 50 de apartamente

Un bloc întreg de 50 de apartamente din centrul Bucureștiului, situat în zona Calea Călărașilor-Delea Veche, a fost scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro, într-o ofertă inedită pe piața imobiliară din Capitală. Asta inseamna un pret mediu de 250.000 de euro per apartament, numai ca include si spatiile comune si magazinele de la parter, inclusiv un restaurant.

Clădirea, construită în 1994, are 9 etaje și include 50 de unități locative, alături de spații comerciale la parter, toate fiind în prezent închiriate și generând venituri. Proprietatea este promovată ca o oportunitate de investiție pe termen mediu și lung, inclusiv prin continuarea închirierii sau vânzarea separată a apartamentelor. "Spațiile și apartamentele sunt închiriate și generează venituri", se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Blocul cu 9 etaje include 16 apartamente cu patru camere, 16 apartamente cu trei camere, 16 garsoniere și două apartamente extrem de spațioase, de 202 mp fiecare, la ultimul etaj. La parter există cinci spații comerciale, unul dintre acestea fiind ocupat de un restaurant cu terasă. "Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale", conform anunțului.

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Capitală a ajuns, la finele lunii trecute, la 2.212 euro/mp util. Într-un an, prețurile s-au apreciat cu 14% pe piața veche. În cazul apartamentelor noi, media a atins, tot în martie, 2.541 euro/mp util, după un avans cu aproape 2% față de luna februarie. Bucureștiul înregistrează cele mai consistente scumpiri pe acest segment de piață în rândul marilor orașe din țară în comparație cu începutul primăverii trecute, mai exact cu 24%.