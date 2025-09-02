PSD îi dă o lovitură grea lui Ilie Bolojan: Jocul se mută în Parlament, după refuzul de la Guvern

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu anunță luni seara că PSD va depune zilele următoare un proiect de lege cu amendamentele pe care Guvernul nu le-a acceptat luni. Înainte de a asuma răspunderea Guvernului în fața Parlamentului, Ilie Bolojan a acceptat o serie de amendamente, dar nu pe toate.

„În următoarele zile vom depune un proiect de lege cu acele amendamente pe care guvernul nu le-a acceptat astăzi. Iar una dintre prevederi va viza și plata CASS și de către migranți, refugiații ucrainieni sau azilanți, CASS de 10% aferent sumelor pe care le primesc de la statul român. Mi se pare corect și echitabil să plătească la fel ca românii", a scris pe Facebook social-democratul. El susține că vor fi prevederi privind scutirea de plata CASS a mamelor, a veteranilor de război, văduvelor de război, a invalizilor și deținuților politici. „Despre aceste aspecte nu îi veti auzi vorbind pe lobbysti", adaugă fostul ministru.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins de faptul că premierul Ilie Bolojan nu a acceptat amendamentele social democraților care ar fi exceptat de la plata CASS mămicile, veteranii de război sau invalizii. "Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri! PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală. La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor".