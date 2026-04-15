Raport aexploziv: Armata SUA nu ar putea împiedica o invazie a Taiwanului de către China

Simulările militare arată că SUA nu ar putea preveni o invazie a Taiwanului de către China, cel puțin nu fără a renunța la alte obiective militare globale. În ritmul actual al modernizării forțelor aeriene, SUA rămâne deficitară la acest capitol aproape un deceniu.

Capacitatea SUA de a apăra Taiwanul de o invazie militară a Chinei este pusă sub îndoială de scenariile de conflict testate de Institutul Mitchell pentru Studii Aerospațiale. Într-o confruntare cu China legată de ocuparea Taiwanului, forțele aeriene americane nu dețin volumul, capacitatea de lovire și reziliența pentru a respinge o ofensivă chineză, se arată în raportul institutului.

În actualul ritm de modernizare și dotare și fără ca SUA să renunțe la alte obiective militare la nivel global, forțele aeriene americane ar putea abia în 2035 să oprească o ofensivă militară a Chinei împotriva Taiwanului. Mathieu Duchâtel, directorul programului Asia al Institutului Montaigne din Franța, consideră însă că SUA a demonstrat că poate face față sistemelor de apărare aeriană chinezești și rusești, atât în Venezuela, cât și în Iran.

„Sunt oare progresele Chinei în domeniul apărării antiaeriene suficiente pentru a perturba cu adevărat operațiunile aeriene americane în strâmtoare? Cred că tendințele pe termen scurt sunt mai degrabă îngrijorătoare pentru China", consideră specialistul francez, citat de RFI. Fără un final clar al conflictului din Iran la orizont, rămâne de văzut cum vor evolua investițiile militare atât în SUA, cât și în China până în 2035.