Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că țările europene sunt de vină pentru că nu există o eficiență suficientă a inițiativelor de pace privind Ucraina, a anunțat publicația The Times, citând surse din administrația americană.

Potrivit publicației, Trump este de părere că Europa convinge Kievul să aștepte condiții mai avantajoase pentru un acord de pace. Surse de la Casa Albă subliniază că și președintele SUA se arată nemulțumit de faptul că nu se depun îndeajuns eforturi pentru organizarea unei întâlniri între liderii Rusiei și Ucrainei.

The Times menționează că reprezentanții administrației americane nu vor participa, probabil, la videoconferința de joi a „coaliției doritorilor", un grup format din zeci de țări ce acordă ajutor militar Ucrainei.

În numărul său de sâmbătă, publicația Axios a relatat, citând surse, că, în opinia administrației americane, unele țări europene combat pe ascuns încercările Washingtonului de a rezolva criza ucraineană. Casa Albă, după cum notează Axios, „își pierde răbdarea cu liderii europeni" care împing Ucraina să adopte o poziție considerată de SUA nerealistă. Cei din anturajul apropiat al președintelui Trump sunt de părere că abordarea maximalistă la care Europa împinge Kievul nu face decât să complice situația.

Trump, dispus să adopte altă poziție

În acest context, Trump a anunțat că SUA ar putea adopta o „poziție diferită" dacă nu se înregistrează progrese în privința soluționării conflictului ucrainean. Liderul american a calificat negocierile purtate cu Vladimir Putin din Alaska drept o „întâlnire bună", dar a precizat că trebuie înțeles dacă aceasta va duce la ceva.

„De fapt, am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Putin acum câteva săptămâni. Vom vedea dacă va duce la ceva. Dacă nu, vom adopta o poziție diferită", a spus Trump, răspunzând la întrebările reporterilor acreditați la Casa Albă.

De asemenea, el a spus că urmărește cu atenție acțiunile Rusiei și Ucrainei și a promis că va lua anumite măsuri în următoarele zile. Vorbind despre posibilele demersuri ale părții americane, Trump a spus că a aflat câteva „lucruri interesante", care vor deveni curând cunoscute. (M.G.G.)