Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare

Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A ajuns la o concluzie care zguduie știința: semnele din naștere relevă detalii despre viețile anterioare.

Cercetările profesorului Ian Stevenson, medic psihiatru de la Universitatea din Virginia, continuă să stârnească controverse, la mulți ani de la moartea sa în 2007. În lucrările sale despre amintirile copiilor din vieți anterioare, el susține că reîncarnarea ar putea fi reală.

În volumul său „Where Reincarnation and Biology Intersect", Stevenson descrie fenomenul semnelor din naștere și al malformațiilor inexplicabile, care apar exact în locurile unde, într-o viață anterioară, persoana ar fi suferit răni fatale.

„Aceste semne din naștere și malformații reprezintă o dovadă obiectivă, superioară memoriei falibile a martorilor", explica el. Stevenson și echipa sa au strâns fotografii, schițe și chiar rapoarte medicale post-mortem care confirmă corespondența dintre semnul din naștere și rana suferită de persoana decedată, a cărei viață copilul pretinde apoi că și-o amintește.

Descoperirile sale sunt completate de mărturiile șocante ale unui medium celebru din Rusia anilor '60-'70. Varvara Ivanova, considerată de contemporanii săi „cea mai puternică vindecătoare a URSS", era renumită pentru abilitatea uluitoare de a diagnostica și trata pacienți prin telefon, chiar și la mii de kilometri distanță.

Ivanova era convinsă că talentele excepționale manifestate de unii copii - în special pentru limbi străine sau aptitudini artistice - își au originea în vieți anterioare. Ea folosea regresiile pentru a vindeca pacienți și a atras atenția asupra legăturii dintre semnele din naștere și moartea violentă dintr-o viață trecută.

Un exemplu cutremurător este cel al unei secretare care, sub regresie, și-a „văzut" moartea provocată de un glonț tras în piept. Femeia avea exact în acel loc un semn neregulat de naștere, deși nu auzise niciodată despre asemenea coincidențe. Un tânăr inginer a retrăit, la rândul său, o moarte prin săgeată în Asia și a descoperit ulterior, pe piept, o pată rotundă palidă, pe care nu o observase până atunci.

Ivanova povestea și despre un caz de boală mintală. Într-o viziune, ea a văzut pacientul drept un soldat francez ucis cu o sabie în luptă. Mama băiatului a confirmat apoi că fiul său avea un semn din naștere exact în punctul în care lama ar fi intrat. „Există prea multe exemple pentru a fi ignorate", spunea ea cu fermitate.

Dacă aceste teorii sunt reale, implicațiile sunt uriașe. Reîncarnarea ar însemna că moartea nu este finalul, iar memoria ar fi stocată într-o conștiință imaterială, dincolo de creier. Stevenson însuși admitea gravitatea afirmațiilor sale, dar sublinia că a fost condus spre ele de forța dovezilor adunate. În ciuda acestora, reîncarnarea rămâne un subiect controversat, dar nedovedit științific prin metodele cunoscute azi.