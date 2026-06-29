România are luni cea mai scumpă energie electrică din Europa. Prețul urcă la peste 4.2 lei/kWh în orele de seară
Postat la: 29.06.2026 |
România înregistrează luni cel mai ridicat preț la energia electrică din Europa, pe fondul caniculei și al reducerii producției din mai multe surse. În intervalele de vârf din această seară, energia ajunge să coste peste 4.200 de lei/MWh, iar specialiștii spun că lipsa capacităților de stocare amplifică aceste diferențe de preț.
Valul de căldură și producția redusă de energie au împins România pe primul loc în Europa în ceea ce privește prețul energiei electrice. În intervalele de consum maxim din această seară, prețul depășește 4.200 de lei/MWh, echivalentul a aproximativ 4,2 lei/kWh.
Temperaturile ridicate afectează producția de energie, inclusiv randamentul panourilor fotovoltaice, în timp ce centralele nucleare pot fi nevoite să își reducă activitatea. În același timp, debitul Dunării se situează mult sub media multianuală, ceea ce influențează și producția hidroenergetică.
Potrivit datelor Operatorului Pieței, citate de economica.net, prețul mediu al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) de la București este luni de 1.171 lei/MWh, adică aproximativ 224 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din Europa.
Ungaria ocupă poziția următoare, cu un preț cu doar un euro mai mic. În schimb, energia este considerabil mai ieftină în Bulgaria și Grecia, unde prețurile sunt de 90, respectiv 87 euro/MWh, potrivit sursei citate.
Expertul în energie Ciprian Cherciu a declarat pentru sursa citată că România ar putea avea facturi mai mici dacă ar investi în sisteme de stocare a energiei. În opinia sa, diferențele foarte mari dintre prețurile din timpul zilei și cele din orele de seară sunt generate tocmai de lipsa bateriilor de stocare, ceea ce obligă țara să importe energie atunci când producția fotovoltaică scade.
„În timpul zilei avem foarte mulți prosumatori în România care își produc propria energie care injectează în rețea și atunci prețul este mic în timpul zilei și mare seara. Problema nu este că energia e foarte ieftină în timpul zilei, ci că este foarte scumpă seara. Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem capacități de stocare", a explicat expertul.
Acesta a arătat că, în jurul prânzului, o parte importantă din energia produsă în România provine din hidrocentrale și din instalațiile fotovoltaice, inclusiv cele aparținând celor aproximativ 400.000 de prosumatori.
Excedentul de energie introdus în rețea reduce prețurile în timpul zilei, însă, fără sisteme de stocare, această energie nu poate fi folosită în intervalele în care consumul crește. În consecință, seara România ajunge să importe energie.
Ciprian Cherciu susține că dezvoltarea capacităților de stocare ar contribui la echilibrarea pieței și la reducerea costurilor suportate de consumatori.
„Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. Europa are în plan să crească capacitatea de stocare în baterii de la 50 la 70 de gigawați-oră, dar România nu joacă în această ligă. Noi nu avem capacități de stocare aproape deloc, sub 1% din consum vine din baterii de rețea", a precizat expertul.
Acesta consideră că investițiile necesare ar fi reduse în comparație cu pierderile generate în prezent de dezechilibrele din sistem.
„Nu ar fi o investiție atât de mare, nici pe departe, comparativ cu pierderile pe care le avem în momentul de față. Cea mai mare capacitate de stocare o au prosumatorii, cei criticați că dezechilibrează rețeaua. Se pare că, de fapt, ei sunt cei care pun cel mai mult umărul în perioada asta", a spus el.
Expertul a explicat și că oscilațiile foarte mari ale prețurilor din piața angro influențează, în timp, costurile suportate de consumatori.
„Aceste fluctuații de pe piață nu sunt efectiv prețurile pe care le plătesc clienții în acele intervale, pentru că nu avem o tarifare orară. Dar aceste variații extreme generează un preț mediu, care este de fapt prețul din factură. În funcție de furnizor, acest lucru se răsfrânge asupra costurilor pe termen lung", a precizat expertul în energie.
Cherciu apreciază că România ar putea avea prețuri mai mici dacă diferențele dintre energia ieftină din timpul zilei și cea foarte scumpă din orele de seară ar fi reduse prin stocare, iar producția și consumul ar fi mai bine sincronizate. Totodată, el consideră că riscul unor pene de curent rămâne redus, inclusiv datorită contribuției prosumatorilor la stabilitatea rețelei.
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