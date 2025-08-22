Salrom are o prima reacție după anunțul ministrului Economiei privind aurul negru al tehnologiei
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Salrom reacționează dur după declarațiile ministrului Economiei, Radu Miruță, despre zăcământul de grafit de la Baia de Fier! Compania subliniază că prelungirea licenței de exploatare este rezultatul a trei ani de muncă intensă, nu al unor „gesturi de moment", și atrage atenția că România deține una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, esențială pentru industriile viitorului.
Societatea Naţională a Sării precizează, după anunţul ministrului Economiei, Radu Miruţă, despre zăcământul de grafit de la Baia de Fier şi despre valaorea acestuia, că prelungirea licenţei de exploatare nu este „un demers izolat sau de moment", ci „rodul unui efort susţinut depus în ultimii trei ani de către echipa Salrom, în colaborare cu direcţii de specialitate din minister şi din Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRMPSG). „Regretăm că în spaţiul public au apărut afirmaţii care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces", precizează Salrom.
„Un element esenţial care a făcut posibilă această prelungire a fost implicarea Salrom în modificarea Legii minelor nr. 85/2003, ceea ce a permis crearea cadrului legal pentru obţinerea licenţei şi reluarea activităţii de extracţie în arealul Baia de Fier, oferind astfel o nouă şansă valorificării unei resurse strategice pentru economia naţională", se arată într-un comunicat de presă al societăţii.
Potrivit sursei citate, grafitul este o materie primă critică rară, inclusă pe lista UE a materialelor esenţiale pentru tranziţia verde, fiind folosit în producţia de baterii pentru vehicule electrice, industria energetică, aerospaţială şi în aplicaţii avansate precum semiconductorii şi grafenul. „România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, iar Salrom devine astfel o companie strategică pentru economia românească în acest context", precizează societatea.
Bătălie pe grafitul de la Baia de Fier!" Salrom contrazice declarațiile ministrului Miruță: „E rodul a trei ani de muncă!
Conform sursei citate, Salrom are o tradiţie îndelungată în exploatarea şisturilor grafitoase de la Baia de Fier, activitate desfăşurată între anii 1979 şi 2006.
„Expertiza acumulată în extracţia şi procesarea grafitului, împreună cu resursa umană calificată pe care Salrom o deţine şi în prezent, oferă companiei o bază solidă pentru reluarea activităţii în condiţii moderne şi sustenabile, în concordanţă cu standardele europene. Obţinerea prelungirii licenţei a implicat sute de ore de muncă, documentaţie tehnică riguroasă, avizări succesive şi dialog constant cu autorităţile implicate. Echipa Salrom a fost şi rămâne motorul acestui proiect, asumându-şi responsabilitatea de a relansa extracţia unei resurse esenţiale pentru industriile viitorului", se menţionează în comunicatul citat.
De asemenea, Salrom „a iniţiat discuţii avansate" cu potenţiali finanţatori, de pe piaţa internă şi internaţională, pentru identificarea celor mai bune soluţii de finanţare, încă din luna martie 2025, când proiectul a fost declarat ca fiind de interes strategic la nivelul Uniunii Europene, mai susţine compania.
„Regretăm că în spaţiul public au apărut afirmaţii care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces. Considerăm că efortul real al profesioniştilor care, cu discreţie şi responsabilitate, lucrează pentru proiecte strategice vitale pentru dezvoltarea României trebuie recunoscut şi apreciat ca atare.
Salrom îşi reafirmă angajamentul pentru valorificarea durabilă a resurselor minerale naţionale, în interesul statului român şi al dezvoltării economice pe termen lung", se mai arată în comunicatul citat.
România, pe lista scurtă a marilor puteri: resursa unică de care depinde tehnologia viitorului
Joi seară, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că România a înregistrat un pas important pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier obţinând licenţa pentru exploatarea zăcământului de grafit de la Baia de Fier. Miruţă a adăugat că urmează finanţarea şi a dat asigurări că este în căutarea celei mai bune oferte pentru România. Ţara noastră are tehnologia necesară pentru a exploata grafitul şi oameni cu expertiză, însă nu avem tehnologia pentru a-l transforma în grafen prin exfoliere.
„Avem un avantaj major prin faptul că pentru a face aceste lucruri nu-i neapărat nevoie de ceva ce România încă n-are, autostrăzi, spitale, infrastructură grea. Ai un zăcământ, un mineral pe care toată lumea asta îl caută înnebunită şi nu-l caută afaceri mici, ci un subiect care după părerea mea va fi de cea mai mare importanţă de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace. Cea mai mare luptă va fi pe controlul inteligenţei artificiale. Şi limita inteligenţei artificiale nu sunt companiile mari, nu sunt mulţi bani, ci este resursa minerală, pentru că se face din ceva. Acel ceva este foarte rar. Acel ceva este în România într-un singur loc, grafitul de la Baia de Fier. În Europa (se găseşte n.red) în puţine locuri şi mai slab calitativ.", a explicat Miruta.
