Sănătate marca Bolojan: Jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar în stare gravă. Crește presiunea pe spitalele de urgență
Postat la: 07.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Peste jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate începând din 1 septembrie 2025. Eliminarea scutirilor pentru coasigurați îi lasă pe mulți fără acces la servicii medicale de bază, riscând agravarea bolilor și creșterea presiunii asupra unităților de primiri-urgențe, în timp ce autoritățile pun accent mai mult pe colectarea contribuțiilor decât pe protecția pacientului.
Coasigurații sunt acele persoane - soț/soție/părinți fără venituri - care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de la plata contribuției pentru sănătate.Fără protecția unei asigurări medicale, acești oameni sunt automat condamnați să piardă șansa de a se trata într-un mod adecvat problemei de sănătate pe care o au, fiind excluși din sistemul clasic de prevenție și tratament. Serviciile medicale țin de viața pacientului și în aceste condiții pot să reducă speranța de viață a persoanei și, implicit, dreptul la viață.
Carta Europeană a Drepturilor Pacienților - în care este menționat că nu se condiționează accesul la servicii medicale pe problema banilor - spune că sunt servicii esențiale care țin de viața pacientului, țin de sănătatea și de complicațiile unei afecțiuni și pot să reducă speranța de viață a persoanei. Și atunci statul trebuie să vină cu programe de sănătate publică, încât să acopere și această categorie de oameni care, la o anumită vârstă, nu au pensie, nu au venituri, pentru că au avut la vremea respectivă o lege care dădea dreptul să fie coasigurați. Oamenilor li se limitează dreptul la unele servicii medicale de care ar trebui să beneficieze, conform Constituției, dar și în virtutea drepturilor europene ale pacienților.
„Toate aceste persoane s-au trezit acum că nu mai sunt asigurate, deci că nu mai pot să aibă acces la control medical sau evidență la recuperarea medicală. Vorbim despre o limitare care le-a întrerupt practic actul medical. Au rămas pur și simplu fără asigurare, pentru că nu au bani să plătească asigurarea. Mulți dintre ei nu au nici bani de drum să meargă până la medic. După cum știți, nu toți au medici pe toate specialitățile în localitatea lor și trebuie să meargă 50 - 100 de km distanță să-și rezolve problema. Știți foarte bine că nu avem o distribuire echitabilă a specialiștilor, mai ales pentru anumite afecțiuni și atunci trebuie să se deplaseze. Dar, așa cum v-am spus, n-au bani de deplasare. Dacă ne uităm în Constituție, scrie foarte clar că România este stat democratic și social. Deci, în mod normal, România trebuie să aplice politici sociale - inclusiv în domeniul sănătății și în domeniul asistenței sociale - în domeniul învățământului etc. Iată că, pe serviciile de sănătate - cele mai importante după cele sociale - a fost pur și simplu eliminat acest aspect de la o categorie care are mare nevoie de servicii medicale.", a declarat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.
El a vorbit și despre repercusiunile acestei decizii care va schimba destinul multor oameni rămași fără protecție medicală. „Care va fi consecința? - Sunt oameni care nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri. Și așa, la noi există un fenomen cultural, dacă vreți, în ceea ce privește accesarea serviciilor medicale. Mergem la medic când ne doare foarte rău sau când nu mai putem. Mergem deja când boala se complică. În această fază, costurile cu îngrijirea de sănătate și cu cea socială cresc foarte mult, pentru că nu venim să abordăm precoce fenomenul.
Degeaba facem noi - organizațiile de pacienți, societățile medicale profesionale - apel pentru complierea pacienților la servicii medicale, adică pentru aducerea pacientului la timp, inclusiv pentru servicii preventive medicale și la screening-uri medicale. Peste asta, statul vine cu o măsură care nu face altceva decât să anuleze tot ceea ce facem noi și mai mult încurajează sau favorizează acest fenomen, încât omul zice păi, 'n-am bani să merg la medic, n-am bani să accesez un serviciu medical.'
Mai mult, mă trezesc că la spital nu am ambulatoriu sau nu am medic pe o anumită specialitate și trebuie să mă duc la privat. La privat, marea majoritate a medicilor nu au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate decât pe anumite specialități medicale. Și atunci mă trezesc că trebuie să plătesc 500 sau 600 de lei pe o consultație. Închipuiți-vă că, de multe ori, chiar și asigurat există riscul să nu ai acces la servicii medicale. Și atunci omul zice "plătesc asigurarea degeaba, mai bine n-o plătesc. Mai bine mă duc și plătesc din privat". Asta nu este corect, pentru că atunci ești condiționat de bani", a spus Barbu pentru Gândul.
„Nu se duc nicăieri altundeva decât în unitatea de primiri urgențe. Avem în Moldova și în partea de sud, în Constanța, situații în care oamenii au dat buzna la unitățile de primiri - urgențe - acolo unde, indiferent că ești asigurat, că nu ești asigurat - primești servicii medicale. Ce facem însă? - Toate aceste investigații duc în lanț la cheltuieli, la timp ocupat din programul pentru cazuri de urgențe ale personalului din unitățile de primiri urgențe. Aveam deja probleme serioase cu timpii de așteptare în aceste unități, iar acum venim și încărcăm aceste servicii medicale și cu alte sarcini. Ca să concluzionez, este foarte greu de estimat ce se va întâmpla în perioada următoare, dar tendința este de a se mări numărul de pacienți care vor umple pe secțiile de primiri- urgențe.", mai spune presedintele asociatiei mentionate.
