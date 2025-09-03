Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției

Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar le recomandă membrilor să boicoteze începutul de an școlar, iar din 9 septembrie să continue protestul, limitând temporar activitățile de predare-învățare. „Protestul va fi eficient numai dacă vom acționa unitar". Cu puține zile rămase până la prima zi de școală, profesorii, părinții și elevii încă nu știu ce urmează să se întâmple din 8 septembrie, după marele protest din Capitală, la care sunt așteptate 30.000 cadre didactice.

Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" (FSE) - au trimis în teritoriu mai multe adrese, prin care pe de o parte le cer membrilor de sindicat să fie solidari în demersurile organizate, iar pe de alta îi îndeamnă pe părinți să susțină corpul profesoral, subliniind că luptă nu doar pentru drepturile profesorilor, ci și pentru că „este în joc și viitorul vostru, al tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional".

Au un mesaj și pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, pe care îi somează să se abțină să se afișeze în prima zi de școală, pentru că „școala românească este în suferință", iar „gesturile dumneavoastră de imagine nu își mai au locul într-o zi marcată de o nemulțumire generală", au transmis sindicatele.

În cancelarii, unde de la 1 septembrie activitatea a început, atmosfera este de așteptare apăsătoare. Din ce în ce mai mulți profesori nu mai cred că formele de protest care vin atât de târziu au puterea să mai schimbe ceva. Cu toate acestea, unii trimit mesaje părinților, anunțându-i că vor boicota începutul de an școlar și rugându-i să nu-i trimită pe copii la școală luni, 8 septembrie 2025.

„Dacă se dorea cu adevărat să se schimbe ceva, se încerca înainte de apariția normelor legislative. Ce mai poți schimba după ce încadrarea a fost refăcută și totul e pus la punct? De ce să mai faci grevă? Poate doar pentru a face și mai multe economii ministerul, pe spinarea noastră, pentru că orice zi de grevă este o zi neplătită", spun profesori cu care a stat de vorbă reporterul „Adevărul".

Că profesorii sunt departe de solidaritatea pe care o cer sindicatele s-a văzut de asemenea la împărțirea orelor libere care sunt acordate profesorilor la plata cu ora. Dacă ar fi refuzat să le mai accepte, ar fi fost un semnal clar că noul tarif pentru plata cu ora, care a scăzut la mai puțin de 50% din valoarea din anul școlar trecut, este cu adevărat considerat o insultă, spun liderii de sindicat. Inspectoratele școlare n-au avut însă nicio problemă la repartizarea acestor ore, în acest an și așa mult mai puține decât în anul școlar trecut (conform evaluării ministrului Daniel David, vor fi 15.000 norme la plata cu ora, după creșterea normei de predare cu două ore, comparativ cu 30.000 anul școlar trecut).

„Am acceptat plata cu ora, pentru că sunt mai puțini bani, dar oricum stai în școală", își motivează un profesor decizia. Și mai puțin interesați de măsurile de protest par suplinitorii, calificați și necalificați, care și acum, după ce oficial anul școlar a început (anul școlar începe la 1 septembrie, iar cursurile la 8 septembrie), încă mai caută ore. În majoritatea județelor s-au organizat concursuri pentru suplinitori, calificați și necalificați, fie la nivel de județ, fie la nivelul școlilor care au ore disponibile, iar până la începerea cursurilor directorii și inspectorii școlari încă mai caută profesorii potriviți pentru catedrele/orele încă descoperite.

În cele trei zile lucrătoare rămase până la prima zi de școală profesorii ar trebui să decidă cum se poziționează, dacă boicotează festivitățile de început de an școlar, dacă își vor îndemna elevii să nu se prezinte în prima zi de școală sau dacă, din contră, decid să fie un început de an școlar obișnuit. Din unele școli deja au fost transmise mesaje către părinți.

Într-un astfel de mesaj, părinții și elevii sunt anunțați că: „...luni, 8 septembrie, nu se va organiza festivitatea de deschidere a anului școlar. Această decizie a fost luată de sindicatul personalului didactic, în semn de protest față de măsurile recente din învățământul românesc, care afectează atât cadrele didactice, cât și procesul educațional. Începând de marți, 9 septembrie, elevii sunt așteptați cu drag la școală. Vă rugăm să ne susțineți și să fiți solidari, prin neprezentarea elevilor la școală în ziua de luni! Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!".

Boicotul, conform recomandărilor celor două federații sindicale, ar urma să se prelungească și după 8 septembrie. Profesorii sunt îndemnați să „limiteze temporar activitățile de predare-învățare-evaluare" și să desfășoare doar următoarele activități:

„- supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative;

- operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în cataloagele fizice/electronice;

- informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor;

- enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

- oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

- pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;

- desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

- menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

- îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

- îndeplinirea și a altor atribuții legale, ALTELE decât cele de PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.)".

„Dragi colege și colegi,

Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional. Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare.

Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate și acțiune unitară, la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar", mai cer liderii celor două sindicate. O parte dintre profesori se tem însă ca efectul să nu fie unul contrar celui scontat în rândul părinților. În plus, nu văd cum ar putea schimba o astfel de atitudine deciziile deja adoptate în sistem. „Cine predă în primele două zile de școală? Desfășori cu totul alte activități. Faci recapitulări, îți cunoști elevii, oricum nu predai", este opinia unui profesor.