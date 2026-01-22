Se schimbă regulile de călătorie cu avionul în Europa: Se elimină cele mai enervante și aberante reguli impuse de companiile aeriene

Parlamentul European a adoptat noi reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, menite să elimine taxele ascunse și practicile abuzive ale companiilor aeriene. Călătorii vor avea check-in gratuit, părinții vor avea locul asigurat lângă copii fără a plăti taxe suplimentare, iar în avion vei avea dreptul la un obiect personal și la un bagaj de mână mic, inclus implicit în prețul biletului.

Pentru milioanele de români care zboară pentru muncă, studii sau pentru a ajunge acasă la familii, aceste schimbări înseamnă respect și economii reale. 24,5 milioane de români au tranzitat aeroporturile din țară în 2024. Iată cele mai importante modificări pe care Parlamentul European le-a adoptat:

Compensațiile rămân neschimbate. Am blocat tentativa Consiliului European de a mări pragul de la care se plătesc despăgubiri la 4 sau 6 ore de întârziere. Am menținut regula actuală: se primesc compensații (250/400/600€) după 3 ore de întârziere.

Fără taxe pentru drepturi elementare:

- Loc lângă copil: părinții vor putea sta lângă copiii lor fără să plătească taxe suplimentare pentru alegerea locului.

- Check-in gratuit: companiile nu vor mai putea taxa pasagerii care se înregistrează la aeroport sau care nu folosesc aplicația de mobil.

- Bagaje: dreptul la un obiect personal și la un bagaj de mână mic, inclus implicit în prețul biletului.

Flexibilitate și eliminarea birocrației

- Veți putea corecta gratuit greșelile de ortografie de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de plecare.

- Companiile nu mai pot anula zborul de întoarcere dacă, din diverse motive, nu ați putut folosi segmentul de dus.

- Dacă vi se refuză îmbarcarea pentru că s-au vândut mai multe bilete decât locuri, compensația trebuie plătită imediat.

Accesibilitate reală

Persoanele cu dizabilități vor putea călători alături de un însoțitor fără ca acesta să fie taxat suplimentar pentru bilet.

Ce urmează? Parlamentul European și-a stabilit poziția prin acest vot. Urmează negocierile finale cu statele membre pentru ca aceste reguli să devină obligatorii în toate aeroporturile din Europa.

Statistica ne arată că transportul aerian a explodat, dar calitatea serviciilor a scăzut:

- 1 din 5 zboruri în Europa a decolat cu întârziere anul trecut.

- România, în topul întârzierilor. Suntem printre primele 3 țări din UE. Vara trecută, 3% din zboruri au fost anulate sau au întârziat peste 3 ore.

- Operatorii aerieni datorează pasagerilor miliarde de euro în compensații, însă doar o treime dintre călători își cer drepturile.