Cunoscutul om de știință și filosof Terence McKenna a făcut o serie de predicții și reflecții cu privire la cum va fi Inteligența Artificială cu aproape 30 de ani înainte de momentul actual, la un "trialog" alături de Rupert Sheldrake și Ralph Abraham, înregistrat în 1998 la Universitatea din California, Santa Cruz.

În cadrul unei discuții publice intitulată „Psihedelicele în Epoca Mașinilor Inteligente", și într-un „Trialog" despre „Mintea Evolutivă", Terence McKenna a abordat viitorul inteligenței mașinilor nu ca predicții tehnologice specifice, ci ca parte a unei metamorfoze umane radicale și iminente.

Predicțiile sale au fost de natură profund filozofică și culturală:

Nașterea Minții Globale: McKenna a perceput ascensiunea internetului și a tehnologiei informației ca pe o apariție a unei „minți globale" sau noosfere, o inteligență interconectată pe care umanitatea o construia și cu care se contopea.

„Mașini Spirituale" și „Aur Alchimic": El a argumentat că tehnologia viitorului nu vor fi mașinile industriale „profane" ale epocii sale, ci „mașini spirituale", forjate din „focarul incandescent" al experienței și imaginației umane colective, probabil influențate de natura psihedelicelor și a realității virtuale, care dizolvă granițele.

Interfața Psihedelică: El a postulat că psihedelicele vor servi ca o interfață pentru aceste noi forme de inteligență, permițând umanității să exploreze și să interacționeze cu tărâmurile digitale emergente și să „descarce conștiința în mașini".

Preeminența Conștiinței Întrupate: Deși a recunoscut puterea inteligenței artificiale, el a susținut că mașinile, lipsite de un corp animal și de „momentul simțit al experienței imediate", nu pot reproduce adevărata conștiință umană. Această experiență întrupată a fost contribuția noastră unică la o simbioză evolutivă.

Accelerarea Noutății și Singularitatea: Toate aceste dezvoltări au fost, pentru McKenna, manifestări ale „accelerării noutății", împingând omenirea către un punct de complexitate infinită și interconectare la sfârșitul timpului, un „Obiect Transcendental" care ar rezulta într-un viitor inimaginabil, post-uman. El a descris această perioadă de schimbare intensă ca un „incendiu într-un azil de nebuni", mai degrabă decât o progresie calmă, ordonată.

Estomparea Granițelor: El a prezis că tehnologia va oblitera barierele dintre imaginație și realitate, creând o lume în care realitatea însăși va deveni din ce în ce mai stranie și maleabilă.

Accentul lui McKenna a fost pus pe undele de șoc psihologice și culturale ale inteligenței artificiale, subliniind că conștiința umană și capacitatea de a ne schimba percepțiile erau factorii critici în navigarea acestui viitor inevitabil și straniu. McKenna a fost deseori atacat fata de previziunile sale intrucat a cercetat si utilizat diverse psihedelice, intre care si LSD sau DMT care i-ar fi influentat realiteatea si i-ar fi distorsionat-o, spuneau criticii sai care il acuzau de utilizarea halucinogenelor. Iata insa ca in cazul AI el a avut dreptate: