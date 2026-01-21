Avertisment al ANCP: Cum poate fi limitat dreptul la proprietate al românilor plecați din țară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) avertizează românii care sunt plecați din țară, dar dețin o proprietate în România că, în lipsa înregistrării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată.

În lipsa înregistrării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată mai ales atunci când proprietarul nu se află în țară, a informat ANCPI printr-o postare făcută pe pagina de socializare. Conform sursei citate, prin înregistrarea sistematică, datele despre proprietate sunt măsurate, verificate și înscrise oficial, devenind recunoscute de toate instituțiile statului. Acest lucru asigură claritate juridică și facilitează administrarea proprietății, inclusiv de la distanță.

În prezent, în 660 de comune, înregistrarea sistematică a imobilelor este gratuită pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cofinanțat prin PoCIDIF 2021-2027.