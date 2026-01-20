Mesaj genial către Nicușor Dan în scandalul Trump-Groenlanda: "Sunteți cu luntrea în două cururi!"

Scriitorul Radu Vancu critică poziția președintelui Nicușor Dan în conflictul dintre Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump, care vrea să anexeze Groenlanda. Vancu mai spune că țara noastră ar trebui să intre în luntrea UE, pentru că este singura opțiune câștigătoare pentru țara noastră.

„Președintele Dan, ne spune consilierul lui, „e solidar cu ambele poziții" și a lui Trump, care vrea Groenlanda, și cu UE, care nu vrea s-o dea. Ar fi fost solidar, în '38, și cu Hitler care voia Sudetenlandul - și cu Beneš, care nu voia să i-l dea", a scris Radu Vancu pe Facebook. Scriitorul amintește anecdota cu regele Ferdinand și cu prim-ministrul Brătianu.

„Greu să nu-ți amintești de anecdota cu regele Ferdinand care i-ar fi spus prim-ministrului Brătianu, care era și el 'solidar cu ambele poziții' și nu se decidea de ce parte să intre în război: 'Domnule prim-ministru, sunteți cam cu luntrea în două cururi!' Când Brătianu a abandonat douăcururiluntrismul, România a câștigat", mai spune scriitorul. „Cu cât mai repede se decide președintele Dan să intrăm cu adevărat în luntrea UE, cu atât mai bine va fi pentru România și de data asta. E pur și simplu singura opțiune câștigătoare", e de părere Radu Vancu.