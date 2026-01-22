Crezi că ai doar cinci simțuri? Noile cercetări spun că s-ar putea să ai 33

Majoritatea dintre noi cresc crezând că avem doar cinci simțuri: vederea, auzul, mirosul, gustul și atingerea. Dar neuroștiința modernă pictează o imagine mult mai bogată, sugerând că oamenii ar putea avea între 22 și 33 de simțuri interacționante care lucrează constant împreună pentru a construi experiența noastră asupra lumii.

Dincolo de cele cinci clasice, ne bazăm pe propriocepție (conștientizarea noastră despre locul în care ne sunt membrele), sistemul vestibular pentru echilibru și interceptare, care monitorizează stările interne precum foamea sau ritmul cardiac.

Avem, de asemenea, un simț al agenției (sentimentul că noi suntem cei care ne provoacă mișcările) și un sentiment de proprietate a corpului (sentimentul că membrele ne aparțin) - ambele pot fi perturbate la unii pacienți cu accident vascular cerebral.

Chiar și simțurile tradiționale se dovedesc a fi compozite: atingerea include durere, temperatură, mâncărime și presiune, în timp ce „gustul" este de fapt un amestec de gust, miros și atingere care produce ceea ce numim savoare.

Deoarece simțurile noastre sunt atât de împletite, schimbarea intrărilor într-un canal poate modifica subtil modul în care experimentăm altul.

Mirosul de șampon poate schimba cum se simte părul mătăsos, iar aromele din iaurtul scăzut de grăsimi îl pot face să pară mai cremos.

În medii zgomotoase precum cabanele avioanelor, sunetul de fundal poate atenua percepțiile despre sare, dulce și acru, lăsând în același timp arome savuroase de umami - cum ar fi cele din sucul de roșii - relativ îmbunătățite, ceea ce ajută la explicarea de ce anumite alimente au un gust mai bun în zbor.

Experiența vizuală este conturată și de sistemul de echilibru: într-un avion, cabina poate părea înclinată deoarece urechea internă semnalează că corpul se lasă pe spate.

Aceste iluzii cotidiene și efecte senzoriale încrucișate, explorate în proiecte de cercetare și expoziții interactive precum „Senses Unwrapped", evidențiază modul în care percepția este o negociere continuă între multe simțuri, mai degrabă decât o simplă sumă de cinci.

