Ce despăgubire a primit România pentru operele de artă furate de la Muzeul Drents. Banii au fost plătiți de Guvernul Olandei

Guvernul Olandei a plătit paguba după furtul spectaculos de opere de artă de la Muzeul Drents, printre care și Coiful de la Coțofenești din România. Plata, efectuată printr-un broker de asigurări, compensează pierderea materială, însă artefactele rămân neprețuite din punct de vedere cultural, iar autorii jafului rămân sub anchetă.

Plata în valoare de 5,7 milioane de euro a fost efectuată către AON, un broker de asigurări global. AON plătise anterior aceeaşi sumă României, după ce a evaluat pierderea pe baza valorii asigurate a celor patru obiecte furate. Printre obiectele furate se află şi trei brăţări de aur şi piesa centrală a expoziţiei, Coiful de la Coţofeneşti. Obiectele sunt artefacte din patrimoniul românesc, considerate a avea o valoare culturală semnificativă.

În scrisoarea adresată Parlamentului, ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei din Olanda, Gouke Moes, şi-a exprimat speranţa că obiectele furate vor fi recuperate. El a scris: „În ciuda acordului financiar încheiat, evenimentul rămâne o pierdere profundă pentru toţi cei implicaţi în Olanda şi România".

Trei bărbaţi din Heerhugowaard - Douglas Chesley W., 36 ani, Bernhard Z., 35 ani, şi Jan B., 21 ani - sunt consideraţi principalii suspecţi şi au fost puşi sub acuzare oficial. Aceştia rămân în arest şi au refuzat până în prezent să dea declaraţii. Toţi trei sunt acuzaţi de furt, provocarea unei explozii şi distrugerea muzeului. Alţi patru suspecţi, acuzaţi că au jucat roluri secundare în furt, au fost eliberaţi din arest, dar rămân suspecţi.

Procurorii au declarat că suspecţii au pătruns cu forţa în Muzeul Drents folosind o bombă cu artificii şi baroase. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată persoane mascate intrând în clădire cu puţin timp înainte de explozie, care a distrus o uşă de sticlă şi vitrine. Anchetatorii au declarat că suspecţii au exploatat punctele slabe cunoscute ale construcţiei vitrinelor muzeului.

Muzeul Drents a refuzat să comenteze mai mult cu privire la plata guvernului. „Acest acord era deja cunoscut de noi. Nu dorim să comentăm mai mult", a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.