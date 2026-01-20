Absolut oribil: Bărbatul decapitat cu o ghilotină a lăsat două bilete de adio. Ce a scris înainte de a muri

Polițiștii au făcut o descoperire șocantă într-un apartament închiriat din Timișoara. Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat lângă o instalație improvizată, de tip ghilotină. Anchetatorii au descoperit și două bilete de adio.

Bărbatul de 45 de ani găsit decedat a scris un bilet pentru polițiști și le-a transmis că gestul său a fost unul asumat. De asemenea, a spus că își dorea de mult timp să își pună capăt vieții și că, de-a lungul anilor, a mai vorbit despre această intenție În al doilea mesaj adresat iubitei, recunoștea că a mințit-o pentru a-și duce planul la bun sfârșit.

„Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e foarte simplu, așa am vrut eu, din propria mea voință și nesilit de nimeni. Așa îmi doream să fie de mult timp. Ici, colo, poate am mai precizat de-a lungul anilor despre acesta dorință proprie, dar absolut nimeni nu a știut că acest moment avea să se întâmple acum. Și mărturisesc, (...) cu toată sinceritatea, că pentru a avea loc acest moment, a trebuit să o mint pe iubita mea, care de acum cel mai probabil sufletul si gândurile ei vor deveni foarte sensibile și foarte anxioase", le-a transmis el poliţiştilor în biletul de adio.

Tragedia a avut loc într-un imobil situat pe Calea Aradului. Originar din județul Mehedinți, bărbatul era divorțat și se confrunta cu probleme personale. Poliţiştii au fost sesizaţi de persoana care se ocupa de închirierea apartamentului.

"La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului", a transmis IPJ Timiş.