Românii s-au grăbit să fie proștii Europei când și-aun închis minele: Termocentralele pe lignit din Germania au revenit pe profit

Românii s-au grăbit să fie proștii Europei când și-au închis minele: Termocentralele pe lignit din Germania au revenit pe profit
Unele dintre cele mai poluante centrale electrice din Germania sunt din nou pe profit şi au crescut producţia de energie, transmite Bloomberg, în timp ce România s-a grăbit sa execute ordinele de la Bruxelles și sa-și închidă minele de cărbune si centralele pe bază de lignit.
O scădere bruscă a preţurilor la certificatele de poluare în săptămâna care a trecut a readus pe profit termocentralele care funcţionează pe lignit, pentru prima dată după luna noiembrie, potrivit unei analize realizate de Energy Aspects Ltd. şi London Stock Exchange Group. Acum, termocentralele pe lignit sunt mai ieftin de operat, comparativ cu centralele pe gaz, în ciuda faptului că au emisii de CO2 mai mari.
Această schimbare scoate în evidenţă modul în care costurile cu emisiile, preţurile energiei şi costurile marginale de producţie influenţează încă puternic modul în care Germania furnizează energie electrică locuinţelor şi industriei. Acest lucru rămâne valabil în pofida deceniilor de investiţii care vizează ecologizarea reţelei prin creşterea producţiei de energie eoliană şi fotovoltaică. De asemenea, subliniază rolul pe care îl joacă în continuare centralele pe cărbune în timpul iernii, când cererea atinge valori de vârf.
Marţi, producţia de energie pe bază de lignit a crescut cu peste 10%, comparativ cu săptămâna care a trecut, conform datelor de la Fraunhofer ISE. Unele centrale continuă să funcţioneze chiar şi atunci când preţurile de pe piaţă le aduc pierderi, deoarece sunt necesare pentru a furniza căldură şi energie electrică către instalaţii precum reţelele de încălzire centralizată.
Anul trecut, lignitul a reprezentat aproximativ 16% din producţia netă de energie electrică a Germaniei, ceea ce o face a treia cea mai mare sursă după energia eoliană şi cea fotovoltaică, arată datele Fraunhofer. Lignitul a pierdut locul al doilea în favoarea energiei fotovoltaice, în condiţiile în care producţia anuală energie pe bază de lignit a scăzut cu 5,5%, până la nivelurile înregistrate ultima dată în 1961.
În pofida extinderii capacităţilor regenerabile, Germania se bazează încă pe combustibili fosili atunci când cererea este mare sau producţia din surse regenerabile este slabă. În mijlocul unui val de frig, care este aşteptat să dureze până la sfârşitul acestei luni, centralele electrice tradiţionale au acoperit miercuri dimineaţa aproape jumătate din cererea de energie electrică, potrivit Fraunhofer. În zilele cu o producţie regenerabilă puternică, această pondere poate scădea la aproximativ 20% în timpul iernii.
În paralel, preţurile certificatelor de poluare au scăzut brusc, după ce săptămâna trecută au atins cel mai ridicat nivel de după vara anului 2023. Contractele futures au scăzut cu aproximativ 8% în această săptămână, deoarece investitorii şi-au redus poziţiile pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice.
Asta înseamnă că centralele pe lignit vor rămâne, probabil, mai profitabile decât gazele naturale pe termen scurt, a declarat Nathalie Gerl, analist principal în domeniul energiei la LSEG.
