Omenirea a intrat în era "falimentului apei" și consecințele sunt ireversibile
Postat la: 21.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Lumea a intrat într-o nouă eră a „falimentului apei", cu consecinţe ireversibile, arată un nou raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Potrivit documentului, lumea a intrat într-o „eră a falimentului global al apei", o situaţie cu efecte ireversibile.
Regiuni din întreaga lume se confruntă cu probleme grave legate de apă: Kabul ar putea deveni primul oraş modern care rămâne complet fără apă. Ciudad de Mexico se scufundă cu aproximativ 50 de centimetri pe an, deoarece acviferul uriaş de sub oraş este exploatat excesiv. În sud-vestul Statelor Unite, statele se află într-un conflict permanent privind împărţirea apei tot mai puţine din fluviul Colorado, afectat de secetă.
Situaţia globală este atât de gravă încât termeni precum „criză a apei" sau „stres hidric" nu mai reuşesc să surprindă adevărata amploare a problemei, se arată în raportul publicat marţi de Universitatea ONU şi bazat pe un studiu apărut în revista Water Resources. „Dacă continui să numeşti această situaţie o criză, sugerezi că este temporară. Că este un şoc şi că îl putem rezolva. Dar nu este aşa", a declarat Kaveh Madani, directorul Institutului pentru Apă, Mediu şi Sănătate din cadrul Universităţii ONU şi autorul raportului.
„Falimentul înseamnă că, deşi este esenţial să reparăm şi să limităm pagubele acolo unde este posibil, trebuie în acelaşi timp să ne adaptăm la o nouă realitate, la condiţii mai restrictive decât înainte", a explicat el. Conceptul de „faliment al apei" funcţionează astfel: natura oferă „venituri" sub formă de ploaie şi zăpadă, dar omenirea cheltuieşte mai mult decât primeşte. Extragem apă din râuri, lacuri, zone umede şi acvifere subterane mult mai rapid decât acestea se pot reface, acumulând o „datorie". Schimbările climatice, prin căldură şi secetă, agravează situaţia, reducând şi mai mult apa disponibilă.
Consecinţele sunt vizibile: râuri şi lacuri care se micşorează, zone umede secate, acvifere în declin, terenuri instabile şi apariţia de doline, extinderea deşertificării, lipsa zăpezii şi topirea accelerată a gheţarilor. Chiar şi în zonele unde sistemele de apă sunt mai puţin tensionate, poluarea reduce cantitatea de apă potabilă disponibilă. „Multe regiuni trăiesc peste posibilităţile lor hidrologice", a spus Madani, iar revenirea la condiţiile din trecut nu mai este posibilă.
Statisticile raportului sunt alarmante:
-peste 50% dintre marile lacuri ale planetei au pierdut apă din 1990;
-70% dintre principalele acvifere sunt în declin pe termen lung;
-o suprafaţă de zone umede aproape cât Uniunea Europeană a dispărut în ultimii 50 de ani;
-gheţarii s-au micşorat cu 30% din 1970 până în prezent.
Există şi consecinţe umane directe: aproape 4 miliarde de oameni se confruntă cu lipsa apei cel puţin o lună pe an. Cu toate acestea, în loc să fie recunoscută problema şi să se reducă consumul, apa este tratată ca o resursă inepuizabilă, iar „liniile de credit" continuă să crească. Madani a dat ca exemplu oraşe precum Los Angeles, Las Vegas şi Teheran, unde extinderea urbană a fost încurajată, deşi resursele de apă sunt limitate. „Totul pare în regulă până nu mai este. Şi atunci este prea târziu", a avertizat el. Raportul arată că unele regiuni sunt afectate mai sever decât altele. Orientul Mijlociu şi Africa de Nord se confruntă cu stres hidric extrem şi cu o vulnerabilitate climatică ridicată.
Părţi din Asia de Sud înregistrează scăderi cronice ale resurselor de apă din cauza agriculturii dependente de apele subterane şi a creşterii rapide a populaţiei urbane. Sud-vestul SUA este un alt punct fierbinte. Madani a indicat cazul fluviului Colorado, unde acordurile de împărţire a apei se bazează pe o realitate climatică care nu mai există. Seceta a redus semnificativ debitul fluviului, iar situaţia nu este una temporară: „Este o nouă condiţie permanentă. Avem mai puţină apă decât înainte."
Deşi concluziile sunt îngrijorătoare, recunoaşterea „falimentului apei" poate ajuta ţările să treacă de la gândirea de tip urgenţă pe termen scurt la strategii pe termen lung, care să limiteze daunele ireversibile. Raportul cere o serie de măsuri, printre care:
-transformarea agriculturii, cel mai mare consumator de apă la nivel global, prin schimbarea culturilor şi folosirea irigaţiilor eficiente;
-monitorizarea mai bună a resurselor de apă prin inteligenţă artificială şi teledetecţie;
-reducerea poluării;
-protejarea mai strictă a zonelor umede şi a apelor subterane.
Apa ar putea deveni şi un „pod într-o lume fragmentată", o problemă capabilă să depăşească diferenţele politice. „Vedem tot mai multe ţări care încep să aprecieze valoarea şi importanţa apei, iar asta mă face optimist", a spus Madani.
Richard Allen, profesor de ştiinţe climatice la Universitatea din Reading, care nu a participat la studiu, a scris că raportul „se concentrează pe bună dreptate pe refacerea pe termen lung, nu doar pe stingerea incendiilor provocate de crizele apei". De asemenea, limitarea schimbărilor climatice este esenţială pentru a asigura suficientă apă pentru oameni şi ecosisteme.
Jonathan Paul, profesor asociat de geologie la Universitatea Royal Holloway, a spus că raportul „arată clar, fără echivoc, modul în care omenirea a gestionat greşit apa", deşi consideră că termenul de „faliment global al apei" este „exagerat", chiar dacă multe regiuni se confruntă cu stres hidric sever.
Madani speră ca raportul să declanşeze acţiuni concrete: „Recunoscând realitatea falimentului apei, putem lua, în sfârşit, deciziile dificile care vor proteja oamenii, economiile şi ecosistemele. Cu cât întârziem mai mult, cu atât deficitul devine mai mare."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
FMI avertisment pentru întreaga omenire: Lovește cu forța unui tsunami și va exploda în acest an
Inteligenta artificiala devine un factor disruptiv major pentru piata muncii globala, iar anxietatea legata de pierderea ...
-
Răzbunarea vikingilor: Danezii vor să cumpere California și să îi schimbe numele în Noua Danemarcă
O petiție ironica pentru cumpararea statului american California, a devenit virala in Danemarca. Petiția a strans peste ...
-
Importurile UE de îngrășăminte din Rusia, cele mai mari din 2021
Astfel, in primele 11 luni ale anului trecut, Federația Rusa a livrat pe piața europeana ingrașaminte in valoare de 1,52 ...
-
4 opțiuni moderne disponibile la un cazinou online de top
Concurența din domeniul cazinourilor online este acerba. Operatorii cu licența din partea ONJN incearca sa atraga clienț ...
-
Modul de utilizare a cardurilor bancare, influențat de noile tehnologii și de expansiunea spațiului virtual
Plasticul tinde sa devina istorie in industria cardurilor de debit și credit, pe masura ce noile tehnologii fac noi proc ...
-
Cum a prevăzut Terence McKenna în urmă cu 30 de ani evoluția Inteligenței Artificiale înfiorător de corect VIDEO
Cunoscutul om de știința și filosof Terence McKenna a facut o serie de predicții și reflecții cu privire la cum va fi In ...
-
FDA din Arabia Saudită aprobă înregistrarea „Anktiva" pentru tratamentul revolutionar anti-cancer VIDEO
Autoritatea Saudita pentru Alimente și Medicamente (SFDA) a acordat aprobarea condiționata pentru Anktiva (nogapendekin ...
-
Ce a anunțat Isaac Asimov în urmă cu aproape 70 de ani începe să devină realitate
În cartea sa, "Soarele gol", scrisa in anul 1957 Isaak Asimov descria o lume a viitorului in care oamenii, deși vo ...
-
Alla prima vs. pictura în straturi: când sunt recomandate și de ce nu sunt interschimbabile
Exista un moment in fața panzei cand simți ca ai doua voci in cap. Una spune: „Acum! Prinde lumina asta cat e cald ...
-
Mesaj genial către Nicușor Dan în scandalul Trump-Groenlanda: "Sunteți cu luntrea în două cururi!"
Scriitorul Radu Vancu critica poziția președintelui Nicușor Dan in conflictul dintre Uniunea Europeana și președintele a ...
-
Ce despăgubire a primit România pentru operele de artă furate de la Muzeul Drents. Banii au fost plătiți de Guvernul Olandei
Guvernul Olandei a platit paguba dupa furtul spectaculos de opere de arta de la Muzeul Drents, printre care și Coiful de ...
-
Ochelari progresivi și lentile multifocale pentru presbiopie: claritate la orice distanță
Vederea se schimba odata cu trecerea timpului, iar pentru mulți adulți acest lucru devine evident in jurul varstei de 40 ...
-
Creierul uman ar putea fi simulat integral cu ajutorul unui supercomputer
Datorita progreselor semnificative realizate cu unele dintre cele mai performante supercomputere din lume, cercetatorii ...
-
Carambol uriaș pe o autostradă din SUA - Au fost implicate peste o sută de mașini
O puternica furtuna de zapada alimentata de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Pest ...
-
0,0021% - Marea economie pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți
Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) afirma ca suma pe care a economisit-o Guvernul Romani ...
-
"Prinții" Catolici se ridică împotriva lui Donald Trump: Semnal extrem de puternic de la Vatican pentru un președinte care își afirmă deschis că "Eu sunt Alesul"
Cardinalii de la Vatican, supranumiți și "prinții" Bisericii Catolice, iau poziție și ii transmit o scrisoare lui Donald ...
-
Absolut oribil: Bărbatul decapitat cu o ghilotină a lăsat două bilete de adio. Ce a scris înainte de a muri
Polițiștii au facut o descoperire șocanta intr-un apartament inchiriat din Timișoara. Un barbat de 45 de ani a fost gasi ...
-
Profeții "Apocalipsei economice" revin cu un averisment crâncen: Urmează o prăbușire financiară în lanț cum n-a existat până acum!
Cand Dean Baker vorbește despre riscul unei crize economice, piețele financiare tind sa asculte. Economistul și-a caștig ...
-
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri după ce a fugit din clinica în care a fost internat. A postat un mesaj prin care își cere scuze familiei tânărului pe care l-a ucis
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri dupa ce a fugit din clinica in care a fost internat. A postat un mesaj prin ...
-
Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile
Activitațile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fara precedent in 2025, adresele infracționale primind cel ...
-
Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață
Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexa de tuneluri destinate transportului de persoane și marfur ...
-
Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Romania ramane lider european la capitolul proprietații locuințelor, insa presiunea costurilor ii face pe tot mai mulți ...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu