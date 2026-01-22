În Marea Neagră a apărut un nou prădător feroce: Se aclimatizează ciudat de repede și va provoca probleme foarte mari

Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM) „Grigore Antipa" au confirmat prezența tot mai densă a bibanului de stâncă coreean (Sebastes schlegelii), un prădător vorace provenit din Pacificul de Nord-Vest.

Observat pentru prima dată de pescari în anul 2024, numărul exemplarelor a crescut constant în ultimii doi ani, semnalând o adaptare rapidă la noile condiții de mediu. Prezența acestui prădător în Marea Neagră ar putea da peste cap ecosistemul, pentru ar intra în competiție directă cu alți prădători și hrana s-ar putea dovedi insuficientă.

Conform experților, principala cale de pătrundere a acestei specii exotice ar fi apa de balast deversată de navele comerciale de mare tonaj care tranzitează Portul Constanța. Procesul de aclimatizare a fost accelerat de un factor critic: încălzirea globală. Creșterea temperaturii apei Mării Negre a creat un habitat ospitalier pentru această specie obișnuită cu zonele de coastă asiatice.

În urma unei expediții recente, biologii marini au localizat specia la adâncimi cuprinse între 8 și 10 metri, în imediata apropiere a țărmului. Datele colectate sunt îngrijorătoare: exemplarele identificate au atins deja vârsta optimă pentru reproducere.

„Urmărim îndeaproape dacă specia se va aclimatiza complet și care va fi impactul pe termen lung asupra ecosistemului. Fiind un pește prădător, acesta poate intra în competiție directă pentru resurse cu speciile autohtone, riscând să provoace dezechilibre majore în lanțul trofic", avertizează specialiștii INCDM.

În ciuda pericolului ecologic, bibanul negru este privit cu interes de sectorul gastronomic și comercial. Peștele este apreciat pentru calitatea cărnii sale, fiind considerat extrem de gustos, ceea ce l-ar putea transforma într-o resursă profitabilă pentru pescarii locali, dacă populația va continua să se extindă.