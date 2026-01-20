Importurile UE de îngrășăminte din Rusia, cele mai mari din 2021

Astfel, în primele 11 luni ale anului trecut, Federația Rusă a livrat pe piața europeană îngrășăminte în valoare de 1,523 miliarde de euro, față de cele 1,516 miliarde de euro din aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor Eurostat. În același timp, în noiembrie 2025, Uniunea Europeană și-a dublat importurile la acest produs comparativ cu luna anterioară, ajungând la 118,5 milioane de euro.

Cele mai mari cantități de îngrășăminte rusești au fost achiziționate, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, de Polonia (555,1 milioane de euro). Al doilea cel mai mare importator a fost Germania (160,8 milioane de euro), pe locul trei situându-se România (117,9 milioane de euro), urmată de Spania (112,4 milioane de euro). Franța s-a plasat pe poziția cinci, cu 104,3 milioane de euro.

Creșterea achizițiilor are loc pe fondul înăspririi politicii vamale a autorităților europene în privința îngrășămintelor produse în Rusia. Uniunea Europeană s-a dovedit însă incapabilă să se descurce fără livrările din Federația Rusă, în pofida declarațiilor contrare făcute la Bruxelles. (M.G.G.)