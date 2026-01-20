Modul de utilizare a cardurilor bancare, influențat de noile tehnologii și de expansiunea spațiului virtual
Postat la: 20.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Plasticul tinde să devină istorie în industria cardurilor de debit și credit, pe măsură ce noile tehnologii fac noi proceduri să fie posibile și schimbă comportamentul utilizatorilor de astfel de servicii de plată. De la o opțiune excentrică, destinată mai ales anumitor pături sociale sau în situații speciale, cardurile bancare au ajuns noul standard în domeniul plăților de consum, căpătând chiar rol principal în spațiul digital.
Tehnologia modernă a schimbat modul în care folosim aceste instrumente financiare, dar și relația noastră cu banii. Se pune accent pe simplitate și siguranță, dar nu se ignoră nici nevoia de sustenabilitate. Cardurile sunt acum mijloace electronice de plată, iar viteza schimbării în acest domeniu continuă să fie impresionantă, cu inovații spectaculoase.
De la plastic la digital: redefinirea cardului bancar
Cardul bancar clasic, utilizat exclusiv la POS sau bancomat, nu mai este centrul experienței financiare în lumea contemporană. Funcția sa a fost extinsă prin software complex, în diverse forme: aplicații mobile, portofele digitale, platforme online. Gestionarea completă a fondurilor este posibilă fără interacțiune fizică, cât mai simplu și cât mai sigur.
Cardurile din plastic pot fi transpuse pe smartphone sau pe smartwatch, însă mai nou nici măcar nu mai este nevoie de emiterea lor inițială în format fizic. Instituțiile financiar-bancare (bănci, IFN-uri și fintech-uri) oferă carduri virtuale care pot fi generate și anulate de către clienți, din doar câteva click-uri, în orice moment.
Aceste carduri virtuale sunt concepute pentru a fi oferite în special în mediul online, dar aplicațiile de tip Portofel Google sau Apple Pay permit utilizarea lor și în comerțul clasic cu produse sau servicii.
Tehnologia contactless și schimbarea comportamentului de plată
Introducerea tehnologiei contactless a modificat semnificativ obiceiurile de plată. Tranzacțiile au devenit mai rapide, iar utilizarea numerarului a scăzut vizibil, inclusiv în România.
Chiar începând cu anul 2026, până și micii retaileri din țara noastră au obligația de a permite plata cu cardul la orice tranzacție. Fără a mai ceda plasticul din mână la comerciant și chiar fără posibilitatea de a-l pierde dacă este în format virtual, consumatorul se simte mai bine protejat. În plus, intervin alte aspecte legate de entuziasmul general de folosire simplă a tehnologiei digitale.
Companiile de carduri, instituțiile financiar-bancare emitente și chiar marii comercianți colaborează pentru a derula campanii de informare, de educațiefinanciară și desigur de stimulare a folosirii active a acestor instrumente de plată. Plata online cu cardul, noul gest normal
Rutina plății online devine evidentă și în spațiul digital. Anul trecut, de Black Friday, cel mai mare magazin online românesc a anunțat un nivel record de folosire a plăților cu cardul cu ocazia acestui mare eveniment de shopping.
Plățile digitale simple și rapide sunt impulsionate și de furnizorii de servicii de divertisment precum platformele de streaming cu filme și seriale sau companiilede jocuri video.
Un capitol aparte este cel al operatorilor iGaming: plata cu cardul este larg utilizată în rândul celor care accesează jocuri casino cu mize reale (sloturi video, blackjack, baccarat, ruletă), alături de portofele digitale și alte soluții de tip fintech, care presupun de fapt tot plăți virtuale.
Plățile online cu cardul sunt acum susținute de sisteme de autentificare modernă, care reduc riscul de fraudă fără a complica experiența utilizatorului. Confirmările prin aplicații bancare (inclusiv cu validare biometrică, pe bază de amprentă) ori cu coduri transmise prin SMS au înlocuit parolele clasice, aducând echilibru între securitate și confort.
Mai nou, special pentru e-commerce, a fost dezvoltat și un sistem (Click to Pay)prin care cardurile sunt salvate pe o platformă internațională securizată. Utilizatorul trece doar adresa de e-mail și numărul de telefon, primind imediat un mesaj cu un cod unic generat, valabil pe timp foarte scurt.
Introducerea codului în platforma de plată din magazinul online este urmată de afișarea cardurilor sale bancare. Mai departe, simpla selecție a unui card permite plata online. Desigur, acest sistem este opțional, nu obligatoriu.
Securitatea, în prim-plan în lumea digitală
Pe măsură ce spațiul virtual a devenit mai dens și mai complex, securitatea experiențelor digitale este necesară la un nivel tot mai avansat. Noile tehnologii permit monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și detectarea comportamentelor neobișnuite. Cardurile nu mai sunt protejate doar de un cod PIN, ci de sisteme complexe care analizează contextul fiecărei plăți.
Viitorul cardurilor se anunță epic în era digitală! Rolul acestora va continua să se transforme, dar direcția este clară: mai simplu, mai rapid, mai sigur. Se poate concluziona astfel că tehnologia schimbă forma, nu și esența în materie de plăți cu cardul, offline și online.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Importurile UE de îngrășăminte din Rusia, cele mai mari din 2021
Astfel, in primele 11 luni ale anului trecut, Federația Rusa a livrat pe piața europeana ingrașaminte in valoare de 1,52 ...
-
4 opțiuni moderne disponibile la un cazinou online de top
Concurența din domeniul cazinourilor online este acerba. Operatorii cu licența din partea ONJN incearca sa atraga clienț ...
-
Cum a prevăzut Terence McKenna în urmă cu 30 de ani evoluția Inteligenței Artificiale înfiorător de corect VIDEO
Cunoscutul om de știința și filosof Terence McKenna a facut o serie de predicții și reflecții cu privire la cum va fi In ...
-
FDA din Arabia Saudită aprobă înregistrarea „Anktiva" pentru tratamentul revolutionar anti-cancer VIDEO
Autoritatea Saudita pentru Alimente și Medicamente (SFDA) a acordat aprobarea condiționata pentru Anktiva (nogapendekin ...
-
Ce a anunțat Isaac Asimov în urmă cu aproape 70 de ani începe să devină realitate
În cartea sa, "Soarele gol", scrisa in anul 1957 Isaak Asimov descria o lume a viitorului in care oamenii, deși vo ...
-
Alla prima vs. pictura în straturi: când sunt recomandate și de ce nu sunt interschimbabile
Exista un moment in fața panzei cand simți ca ai doua voci in cap. Una spune: „Acum! Prinde lumina asta cat e cald ...
-
Mesaj genial către Nicușor Dan în scandalul Trump-Groenlanda: "Sunteți cu luntrea în două cururi!"
Scriitorul Radu Vancu critica poziția președintelui Nicușor Dan in conflictul dintre Uniunea Europeana și președintele a ...
-
Ce despăgubire a primit România pentru operele de artă furate de la Muzeul Drents. Banii au fost plătiți de Guvernul Olandei
Guvernul Olandei a platit paguba dupa furtul spectaculos de opere de arta de la Muzeul Drents, printre care și Coiful de ...
-
Ochelari progresivi și lentile multifocale pentru presbiopie: claritate la orice distanță
Vederea se schimba odata cu trecerea timpului, iar pentru mulți adulți acest lucru devine evident in jurul varstei de 40 ...
-
Creierul uman ar putea fi simulat integral cu ajutorul unui supercomputer
Datorita progreselor semnificative realizate cu unele dintre cele mai performante supercomputere din lume, cercetatorii ...
-
Carambol uriaș pe o autostradă din SUA - Au fost implicate peste o sută de mașini
O puternica furtuna de zapada alimentata de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Pest ...
-
0,0021% - Marea economie pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți
Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) afirma ca suma pe care a economisit-o Guvernul Romani ...
-
"Prinții" Catolici se ridică împotriva lui Donald Trump: Semnal extrem de puternic de la Vatican pentru un președinte care își afirmă deschis că "Eu sunt Alesul"
Cardinalii de la Vatican, supranumiți și "prinții" Bisericii Catolice, iau poziție și ii transmit o scrisoare lui Donald ...
-
Absolut oribil: Bărbatul decapitat cu o ghilotină a lăsat două bilete de adio. Ce a scris înainte de a muri
Polițiștii au facut o descoperire șocanta intr-un apartament inchiriat din Timișoara. Un barbat de 45 de ani a fost gasi ...
-
Profeții "Apocalipsei economice" revin cu un averisment crâncen: Urmează o prăbușire financiară în lanț cum n-a existat până acum!
Cand Dean Baker vorbește despre riscul unei crize economice, piețele financiare tind sa asculte. Economistul și-a caștig ...
-
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri după ce a fugit din clinica în care a fost internat. A postat un mesaj prin care își cere scuze familiei tânărului pe care l-a ucis
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri dupa ce a fugit din clinica in care a fost internat. A postat un mesaj prin ...
-
Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile
Activitațile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fara precedent in 2025, adresele infracționale primind cel ...
-
Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață
Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexa de tuneluri destinate transportului de persoane și marfur ...
-
Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Romania ramane lider european la capitolul proprietații locuințelor, insa presiunea costurilor ii face pe tot mai mulți ...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
-
Studiu genetic: Ochii albaștri provin pe plan mondial de la un singur homo sapiens din zona Mării Negre
Studiile din ultimul deceniu indica faptul ca toți oamenii au avut, inițial, ochii caprui sau negri. Ochii albaștri au a ...
-
Fată de 14 ani arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj
O fata in varsta de 14 ani a fost arestata preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantila, ...
-
Programul SETI care caută semne de viață inteligentă în univers au decis să încerce o metodă neobișnuită
Cercetatorii care cauta semne de viața inteligenta in univers (programul SETI) au decis sa incerce o metoda neobișnuita: ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu