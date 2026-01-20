Modul de utilizare a cardurilor bancare, influențat de noile tehnologii și de expansiunea spațiului virtual

Plasticul tinde să devină istorie în industria cardurilor de debit și credit, pe măsură ce noile tehnologii fac noi proceduri să fie posibile și schimbă comportamentul utilizatorilor de astfel de servicii de plată. De la o opțiune excentrică, destinată mai ales anumitor pături sociale sau în situații speciale, cardurile bancare au ajuns noul standard în domeniul plăților de consum, căpătând chiar rol principal în spațiul digital.

Tehnologia modernă a schimbat modul în care folosim aceste instrumente financiare, dar și relația noastră cu banii. Se pune accent pe simplitate și siguranță, dar nu se ignoră nici nevoia de sustenabilitate. Cardurile sunt acum mijloace electronice de plată, iar viteza schimbării în acest domeniu continuă să fie impresionantă, cu inovații spectaculoase.



De la plastic la digital: redefinirea cardului bancar

Cardul bancar clasic, utilizat exclusiv la POS sau bancomat, nu mai este centrul experienței financiare în lumea contemporană. Funcția sa a fost extinsă prin software complex, în diverse forme: aplicații mobile, portofele digitale, platforme online. Gestionarea completă a fondurilor este posibilă fără interacțiune fizică, cât mai simplu și cât mai sigur.

Cardurile din plastic pot fi transpuse pe smartphone sau pe smartwatch, însă mai nou nici măcar nu mai este nevoie de emiterea lor inițială în format fizic. Instituțiile financiar-bancare (bănci, IFN-uri și fintech-uri) oferă carduri virtuale care pot fi generate și anulate de către clienți, din doar câteva click-uri, în orice moment.

Aceste carduri virtuale sunt concepute pentru a fi oferite în special în mediul online, dar aplicațiile de tip Portofel Google sau Apple Pay permit utilizarea lor și în comerțul clasic cu produse sau servicii.

Tehnologia contactless și schimbarea comportamentului de plată

Introducerea tehnologiei contactless a modificat semnificativ obiceiurile de plată. Tranzacțiile au devenit mai rapide, iar utilizarea numerarului a scăzut vizibil, inclusiv în România.

Chiar începând cu anul 2026, până și micii retaileri din țara noastră au obligația de a permite plata cu cardul la orice tranzacție. Fără a mai ceda plasticul din mână la comerciant și chiar fără posibilitatea de a-l pierde dacă este în format virtual, consumatorul se simte mai bine protejat. În plus, intervin alte aspecte legate de entuziasmul general de folosire simplă a tehnologiei digitale.

Companiile de carduri, instituțiile financiar-bancare emitente și chiar marii comercianți colaborează pentru a derula campanii de informare, de educațiefinanciară și desigur de stimulare a folosirii active a acestor instrumente de plată. Plata online cu cardul, noul gest normal

Rutina plății online devine evidentă și în spațiul digital. Anul trecut, de Black Friday, cel mai mare magazin online românesc a anunțat un nivel record de folosire a plăților cu cardul cu ocazia acestui mare eveniment de shopping.

Plățile digitale simple și rapide sunt impulsionate și de furnizorii de servicii de divertisment precum platformele de streaming cu filme și seriale sau companiilede jocuri video.

Un capitol aparte este cel al operatorilor iGaming: plata cu cardul este larg utilizată în rândul celor care accesează jocuri casino cu mize reale (sloturi video, blackjack, baccarat, ruletă), alături de portofele digitale și alte soluții de tip fintech, care presupun de fapt tot plăți virtuale.

Plățile online cu cardul sunt acum susținute de sisteme de autentificare modernă, care reduc riscul de fraudă fără a complica experiența utilizatorului. Confirmările prin aplicații bancare (inclusiv cu validare biometrică, pe bază de amprentă) ori cu coduri transmise prin SMS au înlocuit parolele clasice, aducând echilibru între securitate și confort.

Mai nou, special pentru e-commerce, a fost dezvoltat și un sistem (Click to Pay)prin care cardurile sunt salvate pe o platformă internațională securizată. Utilizatorul trece doar adresa de e-mail și numărul de telefon, primind imediat un mesaj cu un cod unic generat, valabil pe timp foarte scurt.

Introducerea codului în platforma de plată din magazinul online este urmată de afișarea cardurilor sale bancare. Mai departe, simpla selecție a unui card permite plata online. Desigur, acest sistem este opțional, nu obligatoriu.

Securitatea, în prim-plan în lumea digitală

Pe măsură ce spațiul virtual a devenit mai dens și mai complex, securitatea experiențelor digitale este necesară la un nivel tot mai avansat. Noile tehnologii permit monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și detectarea comportamentelor neobișnuite. Cardurile nu mai sunt protejate doar de un cod PIN, ci de sisteme complexe care analizează contextul fiecărei plăți.

Viitorul cardurilor se anunță epic în era digitală! Rolul acestora va continua să se transforme, dar direcția este clară: mai simplu, mai rapid, mai sigur. Se poate concluziona astfel că tehnologia schimbă forma, nu și esența în materie de plăți cu cardul, offline și online.