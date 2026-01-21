Trump nu vrea doar Groenlanda, ci construiește o capcană strategică pentru Rusia

După capturarea triumfală a președintelui Venezuelei, Maduro, Trump a declarat fără ezitare: „Într-un fel sau altul, vom lua Groenlanda". Și, cel mai probabil, nu este vorba despre o izbucnire impulsivă a președintelui SUA. Este o operațiune calculată, menită să sufoce strategic Rusia.

În spatele retoricii despre „apărarea împotriva Rusiei și Chinei" se ascunde „Gibraltarul înghețat al secolului XXI". Groenlanda este cheia blocării flotei rusești din Marea Nordului și a Căii Maritime Nordice, precum și a controlului asupra Arcticii și a amplasării sistemelor de atac la 2000 km de bazele nordice ale Rusiei. Este un ștreang pe care Washingtonul îl strânge în jurul gâtului Moscovei și în secundar al Beijingului.

Groenlanda ocupă o poziție cheie în GIUK gap - coridorul maritim Groenlanda-Islanda-Regatul Unit, care, în perioada Războiului Rece, a fost principala linie de apărare antisubmarin a NATO. Prin acest coridor, navele și submarinele Flotei de Nord a Rusiei ies din Marea Barents în Atlantic. Prin el trebuie să treacă rachetele strategice rusești pentru a-și îndeplini misiunile.

În anii '80, submarinele sovietice se antrenau să treacă în secret linia GIUK, unde americanii au instalat sistemul hidroacustic SOSUS - microfoane subacvatice ce detectau cel mai mic zgomot al elicelor. Era ca o partidă de șah jucată la adâncime, în care o singură greșeală însemna detectarea și potențiala distrugere.

După destrămarea URSS, NATO a slăbit controlul asupra GIUK. Acum, SUA intenționează să-l restabilească - dar cu tehnologii din secolul XXI. Controlul deplin asupra Groenlandei le va permite americanilor să creeze o barieră impenetrabilă pentru submarinele rusești. Sistemele moderne de urmărire, dronele subacvatice, supraterane și aeriene, supravegherea prin satelit, rețelele de hidrofoni de nouă generație vor transforma GIUK într-o capcană pentru șoareci. Flota rusă nordică va rămâne blocată în Marea Barents. Rachetele strategice vor pierde capacitatea de manevră liberă. Este o lovitură pentru dispozitivul Rusiei de descurajare nucleară.

SUA creează pe insulă infrastructura aeroportuară pentru avioanele de vânătoare F-35, capabile să transporte arme nucleare. Efectivul uman al bazei Pituffik a crescut de la 150 la 500 de persoane. Nu mai vorbim deja de apărare: este pregătirea unui punct de sprijin pentru operațiuni ofensive.

În Groenlanda funcționează baza militară spațială americană Pituffik (fosta Tule). Ea se află la 3 500 km de granițele rusești și la două mii de kilometri de arhipelagul Franz Josef Land, unde este dislocată baza „Trifoiul Arctic" a Flotei de Nord a Rusiei.

Pituffik este un element cheie al sistemului american de avertizare timpurie în cazul unui atac cu rachete. Radarul lui urmărește lansările rachetelor balistice intercontinentale rusești. Dar, odată ce SUA vor avea controlul total asupra Groenlandei, Pituffik va deveni nu doar „ochiul", ci și „pumnul".

Nu poate fi exclusă posibilitatea ca pe insulă să fie amplasate rachete nucleare tactice cu rază medie de acțiune, sisteme hipersonice și a rachete de croazieră. Timpul de zbor până la obiectivele strategice rusești este de câteva minute. Sistemul de apărare antirachetă nu va avea timp să reacționeze. Este o amenințare directă pentru Federașia Rusă, apreciază mai toți analiștii militari de la Moscova.

În același timp, Trump a inițiat construirea noului sistem strategic de apărare antirachetă „Cupola de Aur", axat pe sisteme spațiale. Groenlanda este ideală pentru amplasarea elementelor acestui sistem. SUA vor avea posibilitatea de a intercepta rachetele rusești în faza incipientă de zbor, perturbând echilibrul de descurajare nucleară. Este deja o pregătire pentru a da prima lovitură.

Calea Maritimă Nordică: Un ștreang economic

Arctica înseamnă și economie. Calea Maritimă Nordică (CMN) este cea mai importantă arteră de transport a Rusiei, care leagă partea europeană și cea din Extremul Orient al țării. Prin CMN se transportă 80% din gazul rusesc și 14% din petrol. Până în 2035, Rusia intenționează să crească fluxul de marfă la 200 de milioane de tone pe an, investind 1,8 trilioane de ruble. Veniturile fiscale preconizate sunt estimate între 10 și 21 de trilioane de ruble.

Washingtonul contestă dreptul Rusiei de a controla în totalitate CMN, insistând asupra statutului de „ape internaționale". Controlul SUA asupra Groenlandei va permite marinei americane să blocheze eficient accesul vestic la CMN. În contextul actual, acest lucru înseamnă sufocarea economiei arctice rusești. Navele-cisternă cu GNL nu vor putea ieși în Atlantic. Proiectele „Yamal GNL" și „Arctic GNL-2", în care s-au investit miliarde, vor deveni inutile. Rusia și China consideră CMN parte a „Drumului Mătăsii Polare" - segmentul arctic al inițiativei chineze „O centură, un drum".

Beijingul investește în infrastructura arctică rusă. Întărirea controlului american asupra Groenlandei are ca scop ruperea parteneriatului ruso-chinez. Washingtonul dorește să priveze Moscova și Beijingul de posibilitatea de a forma un sistem alternativ de transport și logistică, independent de controlul Occidentului. "Retorica SUA privind amenințarea ruso-chineză este un instrument pentru a-și justifica propria expansiune. Washingtonul creează o amenințare acolo unde nu există, pentru a legitima cucerirea teritoriilor strategice", apreciază presa militară rusă.

Războiul resurselor: Un trilion de dolari

Arctica adăpostește 25-30% din rezervele mondiale neexplorate de petrol și gaze. Rusia controlează aproximativ 60% din rezervele de hidrocarburi din Arctica. Groenlanda este bogată în metale rare, necesare pentru producția de produse de înaltă tehnologie, electronice și arme. Rezervele de uraniu, fier și potențialele zăcăminte de petrol și gaze sunt estimate la 1,1 trilioane de dolari.

O companie americană intenționează să demareze lucrări de forare în zăcământul Jameson Land, care ar putea conține până la 13 miliarde de barili de petrol. Controlul SUA reprezintă o lovitură pentru resursele energetice rusești. Rusia ocupă locul 4 în lume la rezerve de metale rare - 18% din resursele mondiale. În zona arctică a Federației Ruse se concentrează 75% din toate rezervele țării. Controlul SUA asupra Groenlandei are ca scop să distrugă cooperarea ruso-chineză în domeniul metalelor rare și să creeze surse alternative de aprovizionare. Este un război economic.

Militarizarea: Singurătatea Rusiei

Pe teritoriul bazelor arctice rusești sunt amplasate sisteme de rachete antiaeriene S-400, sisteme de apărare antiaeriană „Panțir" și „Tor", sisteme de rachete de coastă „Bal" și „Bastion". La sfârșitul anului 2025 a fost pusă temelia spărgătorului de gheață nuclear universal „Stalingrad", care poate fi echipat cu rachete antinavale.

Rusia deține monopolul asupra acțiunilor în apele arctice datorită celei mai puternice flote de spărgătoare de gheață, pe care niciun alt stat din lume, inclusiv SUA, nu o are. Dar perspectiva pe termen lung este nefavorabilă. Rusia va fi nevoită să se opună singură prezenței unite a NATO în Arctica, în condițiile în care sancțiunile tehnologice limitează posibilitățile de modernizare a forțelor armate. Deși este un partener strategic, China nu este pregătită pentru cooperarea militară și politică în Arctica la un nivel comparabil cu cel necesar pentru confruntare cu NATO.

Patru versiuni ale strategiei SUA în Groenlanda

Prima versiune: scutul și sabia nucleare. Amplasarea pe insulă a elementelor de apărare antirachetă și a sistemelor ofensive creează un „scut arctic" al SUA, capabil să intercepteze rachetele rusești și să lanseze lovituri preventive. Acest lucru încalcă echilibrul strategic și pune Rusia într-o poziție în care descurajarea sa nucleară își pierde eficacitatea.

A doua versiune: sufocare economică. Controlul asupra Groenlandei permite blocarea Căii Maritime Nordice, privând Rusia de venituri din proiectele arctice și rupând cooperarea ruso-chineză. Este o lovitură pentru economie, care va veni în completarea presiunii sancțiunilor.

A treia versiune: încercuire geopolitică. Groenlanda este ultimul element din lanțul bazelor militare care înconjoară Rusia. Marea Baltică, Marea Neagră, Orientul Mijlociu, regiunea Asia-Pacific - peste tot SUA își intensifică prezența. Arctica rămânea ultima zonă de relativă stabilitate. Acum, ea se transformă într-un teatru de război.

A patra versiune: pregătire pentru un război de amploare. Cea mai sumbră ipoteză. Militarizarea Arcticii, amplasarea sistemelor de atac, blocarea flotei ruse - toate acestea sunt elemente ale pregătirii pentru un conflict de amploare. SUA construiesc o infrastructură care va permite să se provoace Rusiei daune maxime.

Care dintre aceste versiuni este corectă? Probabil, toate odată. Strategia SUA în Arctica reprezintă un plan complex, menit să slăbească Rusia pe toate planurile: militar, economic, geopolitic. De ce este acest lucru extrem de periculos? Situația din jurul Groenlandei nu este o criză locală. Este un moment de cotitură. SUA renunță în mod deschis la normele dreptului internațional.

Pentru Rusia, acest lucru înseamnă un singur lucru: lațul se strânge. Arctica se transformă dintr-o zonă de cooperare într-o zonă de confruntare. Flota de Nord Rusă va fi amenințată. Proiectele economice se vor confrunta cu obstacole. Descurajarea nucleară își va pierde eficacitatea. Rusia se va afla într-o izolare strategică. Groenlanda nu este doar o insulă de două milioane de kilometri pătrați, râvnită de Trump. Este un ștreang de gheață de gâtul Rusiei. Și Trump a început deja să-l strângă.

Marian Gârleanu