Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile

Activitățile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fără precedent în 2025, adresele infracționale primind cel puțin 154 de miliarde de dolari - o creștere uimitoare de 162% față de anul precedent. Această cifră record, determinată în mare parte de o creștere de 694% a fondurilor care circulă către entități sancționate, subliniază intersecția tot mai mare dintre activele digitale și tensiunile geopolitice globale.

Conform Raportului Chainalysis privind infracțiunile cripto din 2026, chiar și excluzând intrările legate de sancțiuni, anul 2025 a marcat un nou record pentru infracțiunile cripto în diverse categorii ilicite. Deși ponderea ilicită din volumul total al tranzacțiilor cripto a rămas sub 1%, creșterea absolută semnalează amenințări în continuă evoluție care necesită o atenție urgentă din partea autorităților de reglementare, a forțelor de ordine și a actorilor din industrie.

În centrul acestei escaladări se află migrarea on-chain a sancțiunilor statului-națiune. Țări precum Rusia și Iranul au apelat din ce în ce mai mult la criptomonede pentru a ocoli restricțiile internaționale. Rusia, de exemplu, a introdus o criptomonedă stabilă garantată cu ruble numită A7A5 în februarie 2025, care a facilitat tranzacții de peste 93,3 miliarde de dolari în câteva luni. Acest instrument a permis Moscovei să efectueze plăți transfrontaliere și să achiziționeze bunuri în contextul sancțiunilor occidentale.

În mod similar, rețelele de proxy ale Iranului , inclusiv grupuri precum Hezbollah-ul libanez, Hamas și Houthi, au spălat peste 2 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor pentru activități precum vânzările ilicite de petrol, achiziționarea de arme și finanțarea terorismului. Aceste operațiuni evidențiază modul în care actorii statali valorifică infrastructura ilicită profesionalizată , combinând criminalitatea tradițională cu strategiile geopolitice.

Dincolo de sancțiuni, alte infracțiuni cripto au înflorit. Incidentele de ransomware și hacking au proliferat, hackerii cu legături cu Coreea de Nord furând active în valoare de 2 miliarde de dolari, inclusiv istoricul jaf Bybit de 1,5 miliarde de dolari din februarie 2025 - cel mai mare jaf digital înregistrat vreodată.

Acești actori au demonstrat o sofisticare sporită atât în ​​ceea ce privește intruziunile, cât și tehnicile ulterioare de spălare a banilor. Escrocheriile , diverse platforme cu materiale abuzive și piețele darknet au persistat, de asemenea, susținute de factori rezilienți. În special, rețelele chineze de spălare a banilor (CMLN) au apărut ca actori dominanți, oferind „spălare ca serviciu" pentru fraudă, atacuri cibernetice nord-coreene și chiar finanțarea terorismului, bazându-se pe modele precum Huione Guarantee.

O tendință tulburătoare este intersecția dintre criptomonede și infracțiuni violente. Rețelele de trafic de persoane și atacurile coercitive fizice - unde victimele sunt forțate să transfere active sub constrângere - au înregistrat creșteri bruște, adesea sincronizate cu maximele pieței cripto pentru a maximiza câștigurile.

Stablecoin-urile au dominat fluxurile ilicite, reprezentând 84% din volum, datorită stabilității, utilității transfrontaliere și volatilității mai mici în comparație cu activele volatile precum Bitcoin. Această schimbare reflectă tendințe mai ample ale ecosistemului, în care finanțele descentralizate (DeFi) și instrumentele blockchain oferă atât inovație, cât și anonimat pentru cei care fac rău.

Privind spre 2026, raportul sugerează o extindere continuă a acestor amenințări, statele-națiune adâncindu-și implicarea în criptomonede, iar ecosistemele ilicite devenind mai profesionale. Pentru a contracara acest lucru, Chainalysis îndeamnă la o cooperare sporită între părțile interesate. Aplicarea legii trebuie să utilizeze informațiile despre blockchain pentru o mai bună urmărire, în timp ce autoritățile de reglementare ar trebui să se concentreze pe conformitate în sectoarele stablecoin și DeFi .

Și companiile cripto joacă un rol esențial în implementarea eficientă a măsurilor de cunoaștere a clientului ( KYC ) și în partajarea informațiilor. Această creștere a criminalității cripto nu numai că erodează încrederea în activele digitale, dar prezintă și riscuri pentru securitatea globală.

Pe măsură ce adoptarea crește, crește și imperativul luării unor măsuri proactive pentru a se asigura că criptomonedele servesc unor scopuri legitime, fără a deveni instrumente de evaziune și exploatare. Chainalysis a concluzionat că datele din 2025 servesc drept un semnal de alarmă: lumea on-chain nu mai este o arenă marginală, ci un câmp de luptă critic în lupta împotriva finanțării ilicite.