Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Activitățile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fără precedent în 2025, adresele infracționale primind cel puțin 154 de miliarde de dolari - o creștere uimitoare de 162% față de anul precedent. Această cifră record, determinată în mare parte de o creștere de 694% a fondurilor care circulă către entități sancționate, subliniază intersecția tot mai mare dintre activele digitale și tensiunile geopolitice globale.
Conform Raportului Chainalysis privind infracțiunile cripto din 2026, chiar și excluzând intrările legate de sancțiuni, anul 2025 a marcat un nou record pentru infracțiunile cripto în diverse categorii ilicite. Deși ponderea ilicită din volumul total al tranzacțiilor cripto a rămas sub 1%, creșterea absolută semnalează amenințări în continuă evoluție care necesită o atenție urgentă din partea autorităților de reglementare, a forțelor de ordine și a actorilor din industrie.
În centrul acestei escaladări se află migrarea on-chain a sancțiunilor statului-națiune. Țări precum Rusia și Iranul au apelat din ce în ce mai mult la criptomonede pentru a ocoli restricțiile internaționale. Rusia, de exemplu, a introdus o criptomonedă stabilă garantată cu ruble numită A7A5 în februarie 2025, care a facilitat tranzacții de peste 93,3 miliarde de dolari în câteva luni. Acest instrument a permis Moscovei să efectueze plăți transfrontaliere și să achiziționeze bunuri în contextul sancțiunilor occidentale.
În mod similar, rețelele de proxy ale Iranului , inclusiv grupuri precum Hezbollah-ul libanez, Hamas și Houthi, au spălat peste 2 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor pentru activități precum vânzările ilicite de petrol, achiziționarea de arme și finanțarea terorismului. Aceste operațiuni evidențiază modul în care actorii statali valorifică infrastructura ilicită profesionalizată , combinând criminalitatea tradițională cu strategiile geopolitice.
Dincolo de sancțiuni, alte infracțiuni cripto au înflorit. Incidentele de ransomware și hacking au proliferat, hackerii cu legături cu Coreea de Nord furând active în valoare de 2 miliarde de dolari, inclusiv istoricul jaf Bybit de 1,5 miliarde de dolari din februarie 2025 - cel mai mare jaf digital înregistrat vreodată.
Acești actori au demonstrat o sofisticare sporită atât în ceea ce privește intruziunile, cât și tehnicile ulterioare de spălare a banilor. Escrocheriile , diverse platforme cu materiale abuzive și piețele darknet au persistat, de asemenea, susținute de factori rezilienți. În special, rețelele chineze de spălare a banilor (CMLN) au apărut ca actori dominanți, oferind „spălare ca serviciu" pentru fraudă, atacuri cibernetice nord-coreene și chiar finanțarea terorismului, bazându-se pe modele precum Huione Guarantee.
O tendință tulburătoare este intersecția dintre criptomonede și infracțiuni violente. Rețelele de trafic de persoane și atacurile coercitive fizice - unde victimele sunt forțate să transfere active sub constrângere - au înregistrat creșteri bruște, adesea sincronizate cu maximele pieței cripto pentru a maximiza câștigurile.
Stablecoin-urile au dominat fluxurile ilicite, reprezentând 84% din volum, datorită stabilității, utilității transfrontaliere și volatilității mai mici în comparație cu activele volatile precum Bitcoin. Această schimbare reflectă tendințe mai ample ale ecosistemului, în care finanțele descentralizate (DeFi) și instrumentele blockchain oferă atât inovație, cât și anonimat pentru cei care fac rău.
Privind spre 2026, raportul sugerează o extindere continuă a acestor amenințări, statele-națiune adâncindu-și implicarea în criptomonede, iar ecosistemele ilicite devenind mai profesionale. Pentru a contracara acest lucru, Chainalysis îndeamnă la o cooperare sporită între părțile interesate. Aplicarea legii trebuie să utilizeze informațiile despre blockchain pentru o mai bună urmărire, în timp ce autoritățile de reglementare ar trebui să se concentreze pe conformitate în sectoarele stablecoin și DeFi .
Și companiile cripto joacă un rol esențial în implementarea eficientă a măsurilor de cunoaștere a clientului ( KYC ) și în partajarea informațiilor. Această creștere a criminalității cripto nu numai că erodează încrederea în activele digitale, dar prezintă și riscuri pentru securitatea globală.
Pe măsură ce adoptarea crește, crește și imperativul luării unor măsuri proactive pentru a se asigura că criptomonedele servesc unor scopuri legitime, fără a deveni instrumente de evaziune și exploatare. Chainalysis a concluzionat că datele din 2025 servesc drept un semnal de alarmă: lumea on-chain nu mai este o arenă marginală, ci un câmp de luptă critic în lupta împotriva finanțării ilicite.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri după ce a fugit din clinica în care a fost internat. A postat un mesaj prin care își cere scuze familiei tânărului pe care l-a ucis
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri dupa ce a fugit din clinica in care a fost internat. A postat un mesaj prin ...
-
Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață
Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexa de tuneluri destinate transportului de persoane și marfur ...
-
Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Romania ramane lider european la capitolul proprietații locuințelor, insa presiunea costurilor ii face pe tot mai mulți ...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
-
Studiu genetic: Ochii albaștri provin pe plan mondial de la un singur homo sapiens din zona Mării Negre
Studiile din ultimul deceniu indica faptul ca toți oamenii au avut, inițial, ochii caprui sau negri. Ochii albaștri au a ...
-
Fată de 14 ani arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj
O fata in varsta de 14 ani a fost arestata preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantila, ...
-
Programul SETI care caută semne de viață inteligentă în univers au decis să încerce o metodă neobișnuită
Cercetatorii care cauta semne de viața inteligenta in univers (programul SETI) au decis sa incerce o metoda neobișnuita: ...
-
A inventat rucsacul zburător înaintea americanilor, dar în loc de finanțare, Securitatea i-a pus cătușele. L-au acuzat că vrea să fugă din țară cu propria invenție
Justin Capra a fost un geniu cum se naște unul la un milion. Un om care vedea viitorul in timp ce noi ne chinuiam cu pre ...
-
Miliardarii din domeniul tehnologiei nu au un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă IA va prelua toate locurile de muncă
Magnatii din spatele celor mai mari corporații din domeniul IA nu au o viziune unitara asupra lumii dupa ce IA va prelua ...
-
OpenAI ar putea rămâne fără lichidități până la jumătatea anului 2027 - un analist prezintă un tablou sumbru după ce a examinat finanțele companiei
Avand in vedere cat de repede evoluția IA a revoluționat tehnologia la nivel mondial și afecteaza diverse piețe, este ap ...
-
Moștenirea lui Nikola Tesla: Inginerii din Finlanda au dezvoltat o tehnologie care transmite electricitatea prin aer
Inginerii din Finlanda au facut un pas care schimba regulile jocului in domeniul energiei, demonstrand ca electricitatea ...
-
Cercetătorii tocmai au descoperit ceva ce ar putea zgudui industria inteligenței artificiale din temelii
Un nou studiu realizat de cercetatori de la Stanford și Yale sugereaza ca modelele lingvistice mari (LLM) precum GPT-4.1 ...
-
Ce sunt Ciclurile Milankovici care afectează de fapt clima globală. Nu este vorba despre niciun factor uman sau emisii de carbon
Gravitatia planetelor sistemului solar au o mare influenta asupra Pamantului, afectand inclinarea pe axa si orbita Terre ...
-
Telescopul Hubble ar putea face victime pe Pământ într-o cădere necontrolată la o viteză extremă
Telescopul Spațial Hubble este o adevarata legenda care ne-a schimbat complet modul in care privim cerul in ultimii 30 d ...
-
Studiul despre paracetamol care desființează declarațiile alarmante ale lui Donald Trump
Consumul de paracetamol in timpul sarcinii nu creste riscul ca nou-nascutul sa fie autist, sa sufere de ADHD sau sa aiba ...
-
Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze
De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confrunta cu o situație neobișnuita: primesc prin poșta pachete cu ...
-
Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri
China intenționeaza sa lanseze o nava-mama gigantica in spațiu pana in 2040. Aceasta arma spațiala ar putea transporta p ...
-
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană: Date importante, scurse pe darkweb. Ce au transmis oficialii ESA
Agentia Spatiala Europeana se confrunta cu una dintre cele mai grave brese de securitate din ultimii ani, dupa ce sute d ...
-
Rusia a ajuns să aibă o tehnologie de care doar China mai e capabilă: În Moscova metroul merge singur și pe străzi e plin de roboți
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologica a Rusiei, Moscova lanseaza o serie de dezvoltari autono ...
-
E adevărărat că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în august 2026? Zvonul viral care a pus pe jar internetul și ce spune NASA
Un zvon viral susține ca Pamantul și-ar putea pierde gravitația in 2026. O analiza explica ce este posibil științific și ...
-
Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante
O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford și Google a lasat 25 de roboți alimentați cu AI sa se plimbe liberi ...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
-
Tentativele oligarhilor tech de a „cumpăra" Groenlanda și amenințarea anexării: ce se află în spatele axei Thiel-Musk-Trump
În 2024, ideea de a transforma Groenlanda intr-un „laborator" pentru ambiții private ale miliardarilor din S ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu