Răzbunarea vikingilor: Danezii vor să cumpere California și să îi schimbe numele în Noua Danemarcă

O petiție ironică pentru cumpărarea statului american California, a devenit virală în Danemarca. Petiția a strâns peste 280.000 de semnături și propune achiziționarea Californiei pentru a apăra "lumea liberă". Evident, totul este o glumă, dar și un răspuns ironic la insistența lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom care intră în componența regatului Danemarcei.

Petiția satirică include un plan de redenumire a Disneylandului în „Hans Christian Andersenland" și ar redenumi chiar și statul California. Dacă inițiativa va avea succes, California ar fi redenumită Noua Danemarca. Apelul este în prezent publicat pe un site web numit Denmarkification.com. Pagina, cu vădită tentă ironică, include o listă uriașă de motive pentru cumpărarea Californiei și folosește chiar justificarea lui Trump pentru preluarea Groenlandei.

„Este în interesul național să promovăm patrimoniul extraordinar al națiunii noastre, astfel încât California să devină Noua Danemarca", se arată pe site-ul web, în stilul familiar al lui Trump. „Los Angeles? Mai degrabă Løs Ångeles." O altă secțiune afirmă că achiziționarea Californiei este necesară pentru „protejarea lumii libere". Întrebat cât de departe ar merge pentru a obține Groenlanda, Donald Trump a răspuns „Veți afla", refuzând să excludă forța militară, deși lideri europeni spun că nu cred într-o asemenea acțiune.

Trump a fost întrebat în timpul conferinței de presă până unde ar merge pentru a obține Groenlanda. „Veți afla", a fost răspunsul său din trei cuvinte, scrie Independent. Președintele SUA a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a obține teritoriul semi-autonom danez, dar liderii europeni, inclusiv Sir Keir Starmer, au declarat că nu cred că va duce la îndeplinire acest lucru.