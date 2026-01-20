Ochelari progresivi și lentile multifocale pentru presbiopie: claritate la orice distanță
Postat la: 20.01.2026
Vederea se schimbă odată cu trecerea timpului, iar pentru mulți adulți acest lucru devine evident în jurul vârstei de 40 de ani. Cristalinul se rigidizează la debutul procesului de îmbătrânire, așa că acomodarea la vederea de aproape versul cea de la distanță devine tot mai dificilă. Literele mici sunt mai greu de citit, telefonul este ținut tot mai departe, iar schimbarea focusului între aproape și distanță devine obositoare.Din fericire, tehnologia optică modernă oferă soluții eficiente și confortabile: ochelarii progresivi și lentilele de contact multifocale, cunoscute și sub denumirea de lentile de contact progresive (le gasiti pe Kodano.ro). Aceste opțiuni restabilesc vederea clară la toate distanțele, fără compromisuri de stil sau confort.
Ce este presbiopia și de ce apare
O afecțiune naturală, legată de vârstă
Presbiopia este o afecțiune oculară care apare ca parte a procesului natural de îmbătrânire. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, cristalinul ochiului își pierde elasticitatea, ceea ce face dificilă focalizarea obiectelor aflate la apropiere. De regulă, simptomele apar după 40–45 de ani și evoluează treptat.
Factori care pot accelera presbiopia
Deși vârsta este principalul factor, există și alți factori de risc care pot influența apariția sau intensitatea presbiopiei:
- munca îndelungată la ecrane digitale;
- iluminarea necorespunzătoare;
- oboseala oculară constantă;
- anumite afecțiuni sau tratamente medicale.
Presbiopia nu poate fi prevenită, dar poate fi corectată eficient cu soluții moderne adaptate stilului de viață.
Ochelari progresivi: o soluție clasică, modernizată
Ochelarii progresivi sunt o evoluție a ochelarilor bifocali. Aceștia permit o tranziție lină între vederea de aproape, intermediară și la distanță, fără linii vizibile pe lentilă. Sunt ideali pentru cei care își doresc o soluție elegantă, discretă și ușor de utilizat zilnic.
Avantajele ochelarilor progresivi includ:
- vedere clară la toate distanțele;
- adaptare rapidă după o perioadă scurtă;
- aspect estetic modern;
- confort vizual pentru activități variate.
Totuși, unii utilizatori caută mai multă libertate sau nu se simt confortabil purtând ochelari în permanență. Aici intervin lentilele de contact multifocale.
Lentile de contact progresive: libertate și flexibilitate
Cum funcționează lentilele multifocale?
Lentilele de contact progresive, cunscute științific si sub denumirea de lentile "multifocale", au rolul de a menține o acuitate vizuală completă. În mod normal, medicii oftalmologi prescriu ochelarii de vedere pentru astfel de problemă vizuală care înaintează sistematic cu trecerea timpului. Cu toate acestea, lentilele de contact progresive sunt confortabile și permit utilizatorilor o vizibilitate a obiectelor impecabilă, indiferent de distanță, fără a fi nevoie de mai multe perechi de ochelari, sau de schimbarea propriului lor stil de viață. În ceea ce privește lentilele de contact progresive, ele necesită respectarea unui proces strict de îngrijire rapidă zilnică. Specialisții oftalmologi atrag atenția asupra faptului că acomodarea cu noile lentile de contact progresive se realizează mai greu decât în cazul altor lentile de contact convenționale.
Lentilele de contact progresive sunt concepute pentru a corecta vederea la diferite distanțe prin mai multe zone optice integrate într-o singură lentilă. Ochii și creierul învață rapid să folosească zona potrivită în funcție de activitate, oferind o experiență vizuală naturală.
Branduri consacrate pentru confort și claritate
Pe piață există soluții performante, apreciate pentru confortul și tehnologia avansată:
- Biofinity Multifocal (3 D) – recunoscute pentru materialul care menține hidratarea naturală a ochilor și pentru tranzițiile fluide între distanțe.
- Total 30 Multifocal – lentile premium, cu suprafață extrem de netedă, concepute pentru confort pe tot parcursul zilei și senzație proaspătă până la finalul purtării.
Aceste lentile sunt ideale pentru persoanele active, care își doresc libertate de mișcare, fără a depinde de ochelari.
Cum gestionezi soluția potrivită pentru tine?
Opțiunea între ochelari progresivi și lentile multifocale depinde de mai mulți factori:
- stilul de viață;
- activitățile zilnice;
- sensibilitatea oculară;
- preferințele personale.
Mulți purtători de corecții optice înclină să combine cele două soluții: lentile de contact progresive pentru zi și ochelari progresivi pentru momentele de relaxare sau lucru intens.
Consultarea unui specialist este esențială pentru determinarea corectă a dioptriilor și a parametrilor optimi, astfel încât adaptarea să fie rapidă și confortabilă.
Confort, stil și vedere clară la orice vârstă
Presbiopia nu trebuie privită ca o limitare, ci ca o etapă firească, pentru care există soluții moderne și eficiente. Ochelarii progresivi și lentilele de contact multifocale oferă claritate, confort și flexibilitate, adaptate nevoilor actuale.
Indiferent dacă optezi Biofinity Multifocal, Total 30 Multifocal sau o pereche de ochelari progresivi, important este să optezi pentru o soluție personalizată. Vederea clară, fără efort, este posibilă la orice vârstă, însă trebuie doar să înțelegi și să testezi varianta care ți se potrivește cel mai bine.
