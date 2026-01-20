FDA din Arabia Saudită aprobă înregistrarea „Anktiva" pentru tratamentul revolutionar anti-cancer VIDEO
Postat la: 20.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Autoritatea Saudită pentru Alimente și Medicamente (SFDA) a acordat aprobarea condiționată pentru Anktiva (nogapendekin alfa inbakicept) în combinație cu imunoterapia pentru pacienții adulți cu cancer pulmonar non-microcelular metastatic (NSCLC) a căror boală a progresat după tratamentul standard.
SFDA este prima autoritate de reglementare la nivel mondial care acordă aprobarea condiționată pentru acest medicament pentru tratamentul NSCLC. În plus, SFDA a aprobat utilizarea Anktiva în combinație cu Bacillus Calmette-Guérin (BCG) pentru pacienții adulți cu cancer de vezică urinară non-invaziv muscular (NMIBC) cu carcinom in situ (CIS) cu risc ridicat, care nu răspund la BCG.
Anktiva are un mecanism inovator prin legarea de receptorul IL-15, ceea ce duce la proliferarea și activarea celulelor natural killer (NK), CD4+, CD8+ și a celulelor T de memorie, fără proliferarea celulelor Treg imunosupresive. Pentru pacienții cu NSCLC, Anktiva se administrează prin injecție subcutanată; pentru pacienții cu NMIBC, se administrează prin instilare intravezicală direct în vezică.
Aprobarea Anktiva se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a tuturor dovezilor disponibile, inclusiv eficacitatea, siguranța și calitatea, în conformitate cu cerințele de reglementare. Pentru NSCLC, rezultatele unui studiu clinic cu un singur braț la pacienții care nu au răspuns anterior la una sau mai multe terapii, inclusiv inhibitori ai punctelor de control imunitar, au demonstrat o potențială îmbunătățire a supraviețuirii. Pe baza acestor constatări, SFDA a acordat aprobarea condiționată pentru această indicație. Pentru a menține acest statut de aprobare, este necesar un studiu de confirmare care să demonstreze beneficiile clinice pe termen lung.
Pentru NMIBC, rezultatele studiului clinic au arătat o rată de răspuns complet de 62%. Aprobarea pentru această indicație s-a bazat pe rata de răspuns complet ca obiectiv principal. În ansamblu, aceste rezultate au determinat SFDA să considere Anktiva ca o nouă opțiune de tratament pentru pacienții cu alternative terapeutice limitate, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor bolii și a supraviețuirii.
SFDA a raportat că cele mai frecvente evenimente adverse în studiile clinice privind cancerul de vezică urinară au inclus creșterea creatininei, urinarea dureroasă sau dificilă, sânge în urină și urgență sau frecvență urinară. Alte efecte secundare raportate au inclus infecții ale tractului urinar, creșterea potasiului, dureri musculare și osoase, frisoane și febră.
În studiile clinice privind cancerul pulmonar, cele mai frecvente evenimente adverse au inclus reacții la locul injectării, cum ar fi roșeață, durere sau mâncărime, precum și frisoane, oboseală, febră, greață, simptome asemănătoare gripei și pierderea poftei de mâncare.
Această aprobare reflectă angajamentul continuu al SFDA față de inovare și extinderea accesului la opțiuni de tratament avansate, îmbunătățind astfel calitatea asistenței medicale în conformitate cu obiectivele Programului de transformare a sectorului sănătății, una dintre inițiativele cheie ale Viziunii Saudite 2030.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a prevăzut Terence McKenna în urmă cu 30 de ani evoluția Inteligenței Artificiale înfiorător de corect VIDEO
Cunoscutul om de știința și filosof Terence McKenna a facut o serie de predicții și reflecții cu privire la cum va fi In ...
-
Ce a anunțat Isaac Asimov în urmă cu aproape 70 de ani începe să devină realitate
În cartea sa, "Soarele gol", scrisa in anul 1957 Isaak Asimov descria o lume a viitorului in care oamenii, deși vo ...
-
Alla prima vs. pictura în straturi: când sunt recomandate și de ce nu sunt interschimbabile
Exista un moment in fața panzei cand simți ca ai doua voci in cap. Una spune: „Acum! Prinde lumina asta cat e cald ...
-
Mesaj genial către Nicușor Dan în scandalul Trump-Groenlanda: "Sunteți cu luntrea în două cururi!"
Scriitorul Radu Vancu critica poziția președintelui Nicușor Dan in conflictul dintre Uniunea Europeana și președintele a ...
-
Ce despăgubire a primit România pentru operele de artă furate de la Muzeul Drents. Banii au fost plătiți de Guvernul Olandei
Guvernul Olandei a platit paguba dupa furtul spectaculos de opere de arta de la Muzeul Drents, printre care și Coiful de ...
-
Ochelari progresivi și lentile multifocale pentru presbiopie: claritate la orice distanță
Vederea se schimba odata cu trecerea timpului, iar pentru mulți adulți acest lucru devine evident in jurul varstei de 40 ...
-
Creierul uman ar putea fi simulat integral cu ajutorul unui supercomputer
Datorita progreselor semnificative realizate cu unele dintre cele mai performante supercomputere din lume, cercetatorii ...
-
Carambol uriaș pe o autostradă din SUA - Au fost implicate peste o sută de mașini
O puternica furtuna de zapada alimentata de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Pest ...
-
0,0021% - Marea economie pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți
Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) afirma ca suma pe care a economisit-o Guvernul Romani ...
-
"Prinții" Catolici se ridică împotriva lui Donald Trump: Semnal extrem de puternic de la Vatican pentru un președinte care își afirmă deschis că "Eu sunt Alesul"
Cardinalii de la Vatican, supranumiți și "prinții" Bisericii Catolice, iau poziție și ii transmit o scrisoare lui Donald ...
-
Absolut oribil: Bărbatul decapitat cu o ghilotină a lăsat două bilete de adio. Ce a scris înainte de a muri
Polițiștii au facut o descoperire șocanta intr-un apartament inchiriat din Timișoara. Un barbat de 45 de ani a fost gasi ...
-
Profeții "Apocalipsei economice" revin cu un averisment crâncen: Urmează o prăbușire financiară în lanț cum n-a existat până acum!
Cand Dean Baker vorbește despre riscul unei crize economice, piețele financiare tind sa asculte. Economistul și-a caștig ...
-
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri după ce a fugit din clinica în care a fost internat. A postat un mesaj prin care își cere scuze familiei tânărului pe care l-a ucis
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri dupa ce a fugit din clinica in care a fost internat. A postat un mesaj prin ...
-
Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile
Activitațile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fara precedent in 2025, adresele infracționale primind cel ...
-
Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață
Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexa de tuneluri destinate transportului de persoane și marfur ...
-
Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Romania ramane lider european la capitolul proprietații locuințelor, insa presiunea costurilor ii face pe tot mai mulți ...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
-
Studiu genetic: Ochii albaștri provin pe plan mondial de la un singur homo sapiens din zona Mării Negre
Studiile din ultimul deceniu indica faptul ca toți oamenii au avut, inițial, ochii caprui sau negri. Ochii albaștri au a ...
-
Fată de 14 ani arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj
O fata in varsta de 14 ani a fost arestata preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantila, ...
-
Programul SETI care caută semne de viață inteligentă în univers au decis să încerce o metodă neobișnuită
Cercetatorii care cauta semne de viața inteligenta in univers (programul SETI) au decis sa incerce o metoda neobișnuita: ...
-
A inventat rucsacul zburător înaintea americanilor, dar în loc de finanțare, Securitatea i-a pus cătușele. L-au acuzat că vrea să fugă din țară cu propria invenție
Justin Capra a fost un geniu cum se naște unul la un milion. Un om care vedea viitorul in timp ce noi ne chinuiam cu pre ...
-
Miliardarii din domeniul tehnologiei nu au un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă IA va prelua toate locurile de muncă
Magnatii din spatele celor mai mari corporații din domeniul IA nu au o viziune unitara asupra lumii dupa ce IA va prelua ...
-
OpenAI ar putea rămâne fără lichidități până la jumătatea anului 2027 - un analist prezintă un tablou sumbru după ce a examinat finanțele companiei
Avand in vedere cat de repede evoluția IA a revoluționat tehnologia la nivel mondial și afecteaza diverse piețe, este ap ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu