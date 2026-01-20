Creierul uman ar putea fi simulat integral cu ajutorul unui supercomputer

Datorită progreselor semnificative realizate cu unele dintre cele mai performante supercomputere din lume, cercetătorii de la Centrul de Cercetare Jülich își propun un obiectiv extrem de ambițios: realizarea unei simulări la scara întregului creier uman.

În 2024, oamenii de știință au reușit să finalizeze pentru prima dată o hartă completă a circuitelor neuronale din creierul unei muște de fructe. Deși are dimensiuni microscopice, acest creier conține aproximativ 150 de metri de „cablaj" neuronal și 54,5 milioane de sinapse într-un volum comparabil cu cel al unui grăunte de nisip. Realizarea este considerată un pas major în neurologia computațională și oferă cercetătorilor o înțelegere mult mai detaliată a modului în care semnalele circulă printr-un creier biologic.

Provocările devin însă incomparabil mai mari atunci când vine vorba despre simularea creierului uman. Proiecte anterioare, precum Human Brain Project, lansat în urmă cu aproximativ un deceniu, nu au reușit să își atingă obiectivele, în ciuda finanțărilor publice consistente. Potrivit revistei New Scientist, cercetătorii de la Jülich sunt totuși convinși că noile tehnologii de calcul permit depășirea acestor limite.

Strategia lor constă în combinarea mai multor modele detaliate ale unor regiuni mai mici ale creierului, care vor fi apoi rulate simultan pe un supercomputer capabil să proceseze activitatea a miliarde de neuroni. Proiectul este coordonat de profesorul de neurofizică Markus Diesmann, iar simulările vor fi realizate cu ajutorul supercomputerului JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research).

JUPITER este, în prezent, al patrulea cel mai puternic supercomputer din lume, conform clasamentului TOP500, și dispune de mii de unități de procesare grafică, esențiale pentru rularea modelelor neuronale extrem de complexe. Luna trecută, echipa de la Jülich a demonstrat deja că o rețea neuronală cu impulsuri („spiking neural network") poate fi scalată și rulată pe JUPITER, ajungând la un nivel comparabil cu cel al cortexului cerebral uman: aproximativ 20 de miliarde de neuroni și 100 de trilioane de conexiuni.

Markus Diesmann a declarat pentru New Scientist că o astfel de simulare ar putea reprezenta un salt uriaș față de modelele anterioare, care au fost limitate la dimensiuni mult mai mici. „Știm acum că rețelele mari pot face lucruri calitativ diferite față de cele mici", afirmă cercetătorul, subliniind că „este clar că rețelele mari sunt diferite". Dacă va fi dus la bun sfârșit, proiectul ar putea schimba fundamental modul în care oamenii de știință înțeleg funcționarea creierului uman și ar putea deschide noi direcții de cercetare în neurologie, inteligență artificială și medicină.