Europa a încetat schimbul de informații de intelligence cu SUA din cauza Groenlandei

După cum relatează ziarul britanic The i Paper, care citează surse din NATO, ambițiile lui Trump în privința autonomiei daneze provoacă o ruptură serioasă în interiorul alianței.

O sursă de rang înalt din cadrul Alianței a declarat că intențiile liderului american creează neîncredere în interiorul blocului european. „Printre angajați există opinia că țara după care ne-am ghidat cu toții ne-a lovit acum pe la spate", a afirmat un oficial. Țările europene se tem că informațiile furnizate ar putea fi folosite pentru a planifica preluarea insulei. (Marian Gârleanu)