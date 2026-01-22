Trump nu-și permite să piardă

Trump n-a cedat ca să renunțe. A cedat ca să revină cu o nouă abordare. Se bucură unii prematur, crezând că „Trump a fost pus la punct". Trump nu poate fi pus la punct. Cu Trump se poate doar câștiga timp, până când va reveni. Mai dur, mai puternic, mai bine pregătit.

Cred chiar că se aștepta la o ripostă europeană, materializată prin Macron și von der Leyen. Asta a și urmărit. Un conflict public, declarat, asumat de ambele părți și pe care să-l poată exploata. Vin alegerile! E nevoie de un dușman. Trump nu va ceda. Niciodată! Nu poate. Pentru că ar însemna să accepte că sursa problemelor SUA este internă, nu externă. Modelul economic american a eșuat! Capitalismul sălbatic al Școlii de la Chicago, neoliberalismul lui Milton Friedman, care i-a făcut pe bogații Americii și mai bogați, nu prin plusvaloare, ci prin erodarea clasei de mijloc.

În America de astăzi se trăiește prost și scump. Omniprezența drogaților reprezintă expresia unei categorii sociale care și-a epuizat orice altă formă de existență. A unei sărăcii endemice pe care statul a scăpat-o de sub control. Acea robustă clasă de mijloc americană e istorie. Distrusă de lăcomia celor mari și complicitatea interesată a unui establihsment care, de decenii, nu-și mai protejează cetățenii în goana după profit a corporațiilor. Până când deștepții Americii nu vor pune pe masă un nou model economic, America nu se va putea opri din haosul care o domină, de sus până jos. Un nou model economic care să reseteze actualele tendințe și, de ce nu?, să prefigureze o nouă lume post-Pax Americana.

În mod paradoxal, Donald Trump este produsul acelei epoci de care America trebuie să se desprindă ca să poată zbura din nou. Eu sunt convins că poate face asta, ba chiar nimeni alticineva n-ar putea să o facă mai bine ca el, însă este o alegere foarte dificilă și complicată. Deocamdată!

Ciprian Purice

PS. În anii 1900, Detroit avea 300.000 de locuitori. În 1950, 1,8 milioane, fiind un oraș în plină expansiune industrială. În 2015, a scăzut la aproape 700.000 de locuitori, cu peste 30.000 de case goale și 70.000 de clădiri abandonate. Un oraș fantomă! Pentru că globalizare, pentru că profit, pentru că capitalul nu are naționalitate. Cu asta trebuie să se lupte Trump. Dacă poate!