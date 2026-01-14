Serviciul secret rus, atac virulent la Patriarhul Bartolomeu: "Antihristul Constantinopolului" sprijinit de MI6

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac dur la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume, numindu-l „Antihristul Constantinopolului" și acuzându-l că încearcă să „seme­ne discordie" în lumea ortodoxă rusă, cu sprijinul serviciilor secrete britanice MI6.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, SVR a susținut că Bartolomeu a „dezmembrat Ortodoxia ucraineană" și că vizează acum statele baltice pentru a înlocui structurile Bisericii Ortodoxe Ruse cu biserici „aflate complet sub controlul Fanarului", referindu-se la sediul patriarhiei din Istanbul.

„Bazându-se pe aliați ideologici sub forma naționaliștilor locali și a neo-naziștilor, el încearcă să smulgă Bisericile Ortodoxe din Lituania, Letonia și Estonia de sub Patriarhia Moscovei, atrăgând preoții și credincioșii acestora în structuri religioase-marionetă create artificial de Constantinopol", se arată în comunicat.

De asemenea, declarația susține că acesta intenționează să acorde autocefalie Bisericii Ortodoxe Muntenegrene, nerecunoscută, pentru a submina Biserica Ortodoxă Sârbă. „Cercurile bisericești remarcă faptul că Bartolomeu rupe literalmente trupul viu al Bisericii", se afirmă în concluzie, comparându-l cu „profeții mincinoși ... care vin îmbrăcați în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori".