Soferii de masini electrice trec masiv la modelele pe benzina si diesel - 42% dintre "electrificati" nu mai vor sa auda de automobilul pe baterii

Unul dintre cele mai importante studii realizate pe plan mondial arata de fapt ca electrificarea este un trend esuat pentru ca foarte multi dintre clientii de masini electrice renunta la ele in masa!

Acestia au fost soferi de masini termice cu vise verzi si au trecut la modelele electrice, insa acum dupa cativa ani de utilizare multi dintre ei trec din nou la modelele termice care nu au probleme cu alimentatea.

O astfel de tranziție nu este unică, dar mai presus de toate, este adevărat că și mașinile electrice pierd teren în această privință. Este din ce în ce mai dificil să le vinzi clienților a doua oară, după cum reiese dintr-un studiu amplu realizat de S&P Global.

Sondajul s-a concentrat în primul rând pe loialitatea clienților Tesla, odată un avantaj excepțional al mărcii, care a scăzut treptat la o medie mai bună. Vom menționa și acest lucru, dar am fost cel mai interesați de datele ceva mai globale. Procentul proprietarilor de mașini electrice care vor rămâne loiali mașinilor cu baterii atunci când vor cumpăra o mașină nouă, indiferent de marcă sau tip, a scăzut la 58,7 % în 2025.

Cu alte cuvinte, 41,3 la sută dintre persoanele care dețin o mașină electrică se întorc la o formă de combustie internă după o experiență pe termen lung. Acest lucru este departe de un scenariu "încercați o dată și nu mergeți niciodată înapoi"; dimpotrivă, arată cât de neconvingătoare sunt mașinile electrice de produs și cât de puțini și mai puțini clienți sunt capabili să-și păstreze.

Si acest studiu se refera la proprietarii de masini electrice cu 2-3 ani vechime, adica acele masini care inca nu au probleme cu acumulatorii sau motoarele, sisteme care au costuri de inlocuire de zeci de mii de euro.