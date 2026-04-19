Soldații israelieni rup tăcerea și descriu atrocitățile pe care au fost obligați să le comită în Fâșia Gaza: "Așa arată Iadul! Am devenit un monstru!"
Postat la: 19.04.2026 |
Unii dintre ei au ucis civili în Gaza; alţii doar au privit sau au fost martori la abuzuri şi muşamalizări în numele răzbunării. Acum încearcă să facă faţă la ceva puţin diferit de PTSD, notează Haaretz, care prezintă poveştile mai multor foşti soldaţi israelieni, marcaţi de experienţele prin care au trecut.
Unul dintre cazuri este cel al lui Yuval - un pseudonim, la fel ca toate numele din articol - care are 34 de ani şi a devenit programator. Până recent, lucra la una dintre cele mai mari companii high-tech din lume, dar nu a mai mers la serviciu de luni de zile. „Eram în iad, dar nu-mi dădeam seama", spune el.
"Iadul" despre care vorbeşte s-a petrecut la Khan Yunis, în sudul Gazei, pe când era soldat, în decembrie 2023, când, folosind o dronă, un pluton a observat figuri suspecte, iar unitatea lui a atacat, constatând ulterior că nu erau terorişti, ci erau un bătrân şi trei băieţi, probabil adolescenţi şi niciunul nu era înarmat. Corpurile lor erau ciuruite de gloanţe, însă comandantul batalionului şi oamenii lui au strigat: «Asta păţeşte oricine se pune cu Israelul, nenorociţilor.»
"Eram în şoc, dar am tăcut pentru că sunt un ratat, un laş fără curaj", afirmă acum tânărul. Yuval a fost lăsat la vatră aproximativ trei luni mai târziu. Întors la muncă, deşi a fost numit erou, se simţea "ca un monstru". Câteva luni a încercat să-şi păstreze jobul, să scape de povara din suflet, însă a renunţat, iar sentimentul de ruşine a devenit tot mai puternic.
„Încerc să nu ies din casă, iar dacă o fac, port hanorac ca să nu mă recunoască lumea", spune el. „Am aruncat şi oglinzile. Nu pot să mă uit la mine. Am o teamă profundă că cineva se va răzbuna pe mine pentru ce am făcut, deşi îmi dau seama că e imposibil", declară bărbatul explicând că singurul motiv pentru care nu se sinucide este că i-a promis mamei sale. El a fost internat într-o secţie de psihiatrie.
O altă poveste este cea a Mayei, care locuieşte în centrul Tel Avivului şi studiază filosofia şi care, în timpul războiului din Gaza, a fost sute de zile ofiţer de resurse umane într-un batalion de tancuri.
Incidentul care a marcat-o profund este cel care a avut loc într-un avanpost din sudul Gazei, unde soldaţii au observat cinci palestinieni care traversau o linie interzisă, comandantul batalionului a ordonat să se tragă deşi nu era confirmat că sunt înarmaţi. Patru dintre ei au fost ucişi. Supravieţuitorul a fost capturat. „Era legat şi legat la ochi şi părea că îngheaţă de frig", spune Maya, povestind că unul dintresoldaţi a urinat pe prizonier, in timp ce ceilalţi râdeau.
A doua zi, s-a stabilit că era doar un civil care încerca să ajungă acasă şi a fost eliberat. Scena la care a asistat i-a rămas în minte: „Mă simţeam ipocrită, murdară... Imaginea neputinţei lui nu mă părăseşte. Mă macină gândurile - cum am putut să stau şi să nu fac nimic? Ce spune asta despre mine?". Alţi soldaţi povestesc despre execuţii fără motiv, jafuri, folosirea civililor ca scuturi umane sau metode brutale de interogare.
Experţii spun că aceste experienţe pot duce la ceea ce se numeşte „leziune morală" - diferită de PTSD şi mai dificil de tratat, deoarece implică confruntarea cu propriile acţiuni şi găsirea unei forme de acceptare sau iertare de sine. „Leziunea morală apare în urma expunerii la situaţii percepute ca o încălcare fundamentală a valorilor morale de bază - ale propriei persoane sau ale altora - şi implică de obicei sentimente de vinovăţie, ruşine, furie, dezgust, alienare şi pierderea sensului identităţii", spun specialiştii.
Deocamdată, fenomenul nu este recunoscut oficial în sistemul israelian, fiind adesea încadrat ca PTSD. Însă tot mai mulţi specialişti cer recunoaşterea lui şi dezvoltarea unor metode specifice de tratament. În acelaşi timp, mulţi soldaţi evită să vorbească despre ce simt, de teamă să nu fie consideraţi slabi sau trădători. „Ce am devenit?", se întreabă unul dintre ei. „Şi până azi îmi e frică să răspund la asta."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Donald Trump: "Documente foarte interesante despre OZN-uri vor fi publicate"
Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca analiza facuta de administratia sa in legatura cu materialele legate ...
-
Conflictul dintre Donald Trump și Papă ia dimensiuni apocaliptice: nou schimb de replici halucinant
Un nou schimb de replici intre președintele american Donald Trump și liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, a ...
-
Neo-marxism extrem: O președintă de tribunal propune căsătoria pe perioadă determinată. Cum motivează această idee
Președinta Tribunalului Argeș, judecatoarea Cornelia Olteanu, vine cu o propunere inedita in ceea ce privește casatoria. ...
-
De neînchipuit pentru Rusia: Marii influenceri ruși din diaspora au rupt tăcerea și îl critică dur pe Vladimir Putin
Mai multi influenceri rusi cunoscuti pentru continut de lifestyle si frumusete au criticat public politicile presedintel ...
-
Mircea Dinescu are o primă reacție după ce casa lui de la Cetate s-a făcut scrum: "Voi renaște ca pasărea Phoenix"
Mircea Dinescu a reacționat pentru prima data dupa ce casa sa de la Cetate, județul Dolj, a fost distrusa intr-un incend ...
-
Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped
Oamenii de știința anunța ca au gasit primul stramoș uman care a mers in poziție verticala. Un femur fosilizat atribuit ...
-
Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU
O operațiune internaționala de amploare a scos la iveala o vulnerabilitate ignorata ani la rand. Mai exact, faptul ca di ...
-
Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran. Să vedem dacă și-n România scade pana la nivelul lunii februarie 2026
Anunțul privind redeschiderea Stramtorii Ormuz a avut ca efect imediat scaderea prețului petrolului cu aproape 10 procen ...
-
A fost descoperit "Cimitirul" Cartelurilor mexicane - locul unde au disparut 130.000 de oamenii despre care nimeni nu mai știe nimic
Grupurile de cautare a persoanelor disparute din Mexic au anuntat vineri descoperirea a peste 1.000 de fragmente osoase ...
-
Tragica soartă a prințesei Sara, soția fără chip a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman
Prințesa Sara bint Mashour Al Saud este soția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de f ...
-
Imediat după ce s-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump anunță o întâlnire "specială și, posibil, istorică" cu Xi Jinping
Donald Trump a declarat pe retelele de socializare ca liderul chinez Xi Jinping este „foarte multumit" ca stramtoa ...
-
Orașul european care riscă să dispară sub ape. Scenariul extrem: relocarea completă
Veneția, inclusa in patrimoniul UNESCO, se confrunta de peste un secol cu episoade de inundații din ce in ce mai severe. ...
-
A fost deschisă Strâmtoarea Ormuz. Iran anunță oficial că "se va circula pe rutele deja stabilite"
Veste buna pentru economia mondiala și traficul maritim: Iranul a decis sa ridice restricțiile din Stramtoarea Ormuz. An ...
-
De acum poți să bagi in tine cât vrei: S-a găsit hormonul care inversează obezitatea fără efecte adverse. Medicamentele GLP-1 devin istorie!
Un hormon numit FGF21 poate combate obezitatea prin activarea unui circuit cerebral recent identificat, legat de metabol ...
-
Robert F. Kennedy, secretarul sănătății din SUA: „Am tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați sunt unii dintre membrii familiei mele"
Robert F. Kennedy Jr. ar fi taiat penisul unui raton ucis pe șosea, conform unei noi carți despre secretarul Departament ...
-
Grindeanu despre Bolojan la întâlnirea scretă a pesediștilor: „Suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon" SURSE
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, 17 aprilie, noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, in cadru ...
-
Un asteroid cât un autobuz cu două etaje a fost observat abia abia cu 72 de ore înainte să treacă pe lângă Pământ: "Pur și simplu nu l-am văzut!"
Un autobuz urban cu doua etaje, de aproximativ 16 metri lungime, ar fi reprezentarea exacta a dimensiunii asteroidului 2 ...
-
Bolojan e prost și pentru FMI. Instituția critică fix măsura luată de premierul României în scandalul prețului carburanților
Fondul Monetar International (FMI) critica masurile luate de premierul Ilie Bolojan in scandalul prețului carburanților, ...
-
Tânărul care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan e cercetat de polițiștii din județul Timiș
IPJ Timiș a anunțat, vineri, ca un tanar care strangea fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan este cercetat de autori ...
-
Evoluția jocului de blackjack: De la cazinouri tradiționale la mediul digital
Blackjack este unul dintre cele mai vechi jocuri de carți disponibile inca in cazinouri terestre și online. Cunoscut pen ...
-
Ce se întâmplă dacă organismul respinge unul din cele 4 implanturi, pierd toată lucrarea? Află cum medicina modernă gestionează corect stabilitatea noului tău zâmbet în 2026
Zambetul este primul lucru pe care il oferim celor din jur. Iar atunci cand acesta devine complet, schimbarea nu ține do ...
-
De ce blocada petrolieră a SUA poate pune capăt industriei trabucurilor în întreaga lume
La doar cațiva pași de agitația din Havana Veche, Esteban García sta cu mainile in san intr-un magazin de trabucu ...
-
Cum se amuza Elisabeta a II-a de Melania Trump. Reginei îi plăcea să facă imitații în spatele ușilor închise
Întalnirea oficiala dintre Donald Trump, Prima Doamna Melania Trump și Regina Elisabeta a II-a a avut loc pentru a ...
-
Piatra de 2.700 de ani care poate declanșa un război crâncen între Israel și Turcia
În spatele zidurilor groase ale Muzeului de Arheologie se afla un obiect care provoaca insomnii diplomaților de la ...
-
Memoria umană este stocată în stări cuantice la nivelul neuronilor individuali care sunt legați la un câmp informațional
Oamenii de știința au descoperit recent ca amintirile pe termen lung sunt codificate fizic ca stari cuantice coerente in ...
-
Șeful de la FEMA din SUA revine și confirmă încă o dată că s-a teleportat la un Waffle House la 50 de mile: "Nu este distractiv", a spus Gregg Phillips
Gregg Phillips, devenit oficial de rang inalt la Agenția Federala pentru Managementul Situațiilor de Urgența din SUA (Fe ...
-
Europa introduce „buletinul digital" pentru social media: Aplicația UE de verificare a vârstei este gata
Comisia Europeana accelereaza eforturile de protejare a minorilor in mediul digital, anunțand finalizarea unei aplicații ...
-
Anunțul surpriză al șefului FIFA: Iranul „vine cu siguranță" la Cupa Mondială din SUA
Șeful FIFA a facut un anunț neașteptat Iranul „vine cu siguranța" la Cupa Mondiala din SUA, a spus acesta. Partici ...
-
Previziunile profesorului John Mearsheimer privind războiul din Iran
Operațiunea americano-israeliana impotriva Iranului s-a transformat intr-un razboi de uzura pe care Statele Unite nu il ...
-
Fondatorul Telegram acuză WhatsApp: "Citește mesajele utilizatorilor și partajează datele cu terțe părți"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a susținut ca WhatsApp, deținuta de Meta, citește mesajele utilizatorilor și partajeaz ...
