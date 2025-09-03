Spitalele franceze "au fost sfătuite să se pregătească pentru război în Europa până anul viitor"

Spitalele franceze au primit un avertisment serios: să se pregătească pentru o „intervenţie militară majoră" până în martie 2026. Ministra Sănătăţii, Catherine Vautrin, a confirmat ulterior informaţia.

O scrisoare trimisă de Ministerul francez al Sănătăţii în iulie menţiona că spitalele trebuie să fie pregătite până în martie 2026 pentru o potenţială „intervenţie militară majoră". Se adăuga că spitalele trebuie să fie pregătite să trateze atât soldaţi francezi, cât şi străini răniţi şi să poată îngriji între 10.000 şi 15.000 de bărbaţi timp de până la 180 de zile.

Vautrin a declarat: „Este perfect normal ca ţara să anticipeze crize şi consecinţele acestora. Acest lucru face parte din anticipare, la fel ca stocarea strategică. Nu eram încă în funcţie când a izbucnit Covid-19, dar să nu uităm că la momentul respectiv nu aveam cuvinte să descriem cât de nepregătită era ţară".

Notificarea menţiona, de asemenea, planificarea unor zone medicale de triaj în apropierea porturilor şi aeroporturilor, astfel încât soldaţii să poată fi transportaţi rapid. Pregătirea pentru război vine la doar câteva luni după ce Franţa a publicat „ghiduri de supravieţuire". Manualul de 20 de pagini conţine 63 de măsuri privind modul în care francezii se pot proteja de conflicte armate, dezastre naturale, accidente industriale şi scurgeri nucleare.

De asemenea, include elementele esenţiale necesare în aceste scenarii, cum ar fi şase litri de apă, conserve, baterii, o lanternă, paracetamol şi bandaje. Însă guvernul francez a insistat că nu a fost publicat din cauza ameninţării iminente reprezentate de Vladimir Putin la adresa securităţii Europei.