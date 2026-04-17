Tânărul care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan e cercetat de polițiștii din județul Timiș

Postat la: 17.04.2026 |

IPJ Timiș a anunțat, vineri, că un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan este cercetat de autorități. Decizia vine după ce, în spațiul public, a apărut o postare în care un acesta anunța că strânge bani pentru uciderea președintelui României.

Astfel, polițiștii s-au autosesizat din oficiu și îl cercetează pe tânăr: „Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

DIN ACEEASI CATEGORIE...
