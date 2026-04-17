Tânărul care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan e cercetat de polițiștii din județul Timiș

IPJ Timiș a anunțat, vineri, că un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan este cercetat de autorități. Decizia vine după ce, în spațiul public, a apărut o postare în care un acesta anunța că strânge bani pentru uciderea președintelui României.

Astfel, polițiștii s-au autosesizat din oficiu și îl cercetează pe tânăr: „Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.