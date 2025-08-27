Teoria "Zidului de Apă": Un om de știință susține că a găsit explicația fenomenelor sinistre din Triunghiul Bermudelor
Postat la: 27.08.2025
Triunghiul Bermudelor, zona misterioasă a Atlanticului cuprinsă între Miami, Bermuda și Puerto Rico, este cunoscut pentru dispariția a zeci de nave și avioane, multe dintre ele în condiții niciodată explicate pe deplin. Acum, un om de știință susține că a reușit să dezlege enigma acestor dispariții.
De la avioane dispărute la corăbii fantomă sinistre, Triunghiul Bermudelor este locul unora dintre cele mai ciudate fenomene de pe planetă. Acum, un om de știință susține că a rezolvat, în sfârșit, misterul. Situat între Florida, Puerto Rico și Bermuda, Triunghiul Bermudelor are o istorie lungă de naufragii mortale, care a alimentat speculațiile supranaturale fără sfârșit.
Totuși, dr. Simon Boxall, oceanograf la Universitatea din Southampton, spune că explicația reală nu are legătură cu OZN-urile sau portalurile interdimensionale. În schimb, dr. Boxall afirmă că seria de dispariții din Triunghiul Bermudelor este cauzată de „valuri uriașe". Cunoscute și sub numele de valuri extreme de furtună, acestea sunt ziduri imprevizibile de apă care pot atinge de două ori înălțimea valurilor înconjurătoare.
Ridicându-se până la 30 de metri în aer, valurile uriașe sunt anormal de abrupte și pot lovi neașteptat, venind din alte direcții decât vântul dominant. Potrivit lui Boxall, o navă mare prinsă de un astfel de val ucigaș s-ar putea „scufunda în două-trei minute". Teoriile despre forța mortală a Triunghiului Bermudelor au circulat intens încă de la dispariția navei USS Cyclops în 1918. Aceasta era o navă americană de transport cărbune, folosită pentru alimentarea vaselor de război în Primul Război Mondial.
În martie 1918, în timp ce trecea prin Triunghiul Bermudelor, pe ruta dintre Salvador (Brazilia) și Baltimore, vasul a dispărut fără să trimită niciun semnal de alarmă. În ciuda unor căutări ample, nu s-a găsit niciodată vreo urmă a navei de 165 de metri sau a celor 306 membri ai echipajului. Din cauza naturii bruște a dispariției, conspiraționiștii și pasionații de OZN-uri au venit cu zeci de teorii bizare pentru a explica pierderea. Însă dr. Boxall afirmă că USS Cyclops a fost, cel mai probabil, scufundată de un val uriaș.
În documentarul „The Bermuda Triangle Enigma", el a explicat că zona Triunghiului Bermudelor este un punct fierbinte pentru astfel de valuri. „Există furtuni la sud și la nord, care se întâlnesc. Iar dacă mai apar și din Florida, se poate forma o combinație potențial mortală de valuri uriașe", spune el.
Împreună cu colegii săi de la Universitatea din Southampton, dr. Boxall a construit un model la scară al navei USS Cyclops pentru a observa cum ar reacționa la un val uriaș. Rezultatele au arătat că, din cauza bazei plate și dimensiunilor masive, nu ar fi nevoie de mult timp pentru ca valurile să copleșească vasul.
El explică faptul că un val uriaș poate fi atât de abrupt, încât să ridice nava între două creste, lăsând partea de mijloc suspendată deasupra hăului. O navă mare, care are nevoie de apă pentru a se susține, s-ar putea rupe în două în această situație. „Sunt abrupte, sunt înalte, am măsurat valuri de peste 30 de metri.Dacă se întâmplă asta, nava se poate scufunda în două-trei minute", spune Boxall.
Dacă USS Cyclops - sau oricare dintre celelalte nave dispărute - ar fi fost lovită de astfel de valuri, acest lucru ar explica de ce s-au scufundat înainte să apuce să trimită un semnal de primejdie. Cu toate astea, nu toți oamenii de știință sunt convinși că există vreun mister de explicat. De fapt, mai mulți cercetători subliniază că rata naufragiilor și a prăbușirilor de avioane din Triunghiul Bermudelor se încadrează în nivelurile normale.
„Nu există dovezi că disparițiile misterioase au loc mai frecvent în Triunghiul Bermudelor decât în alte zone vaste și intens navigate ale oceanului", transmite NOAA (Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică). De asemenea, datele firmei de asigurări Lloyd's of London arată că în Triunghiul Bermudelor nu se înregistrează mai multe pierderi decât în alte părți ale lumii. Iar acele pierderi care apar pot fi explicate prin forțe naturale, precum valurile uriașe, sau prin faptul că Marea Caraibelor este relativ dificil de navigat.
„Factorii de mediu pot explica multe, dacă nu chiar majoritatea disparițiilor. Numărul mare de insule din Marea Caraibilor creează multe zone de ape puțin adânci, care pot fi periculoase pentru navigație", mai notează NOOA. Deși au fost propuse diverse teorii bizare, niciuna nu dovedește că disparițiile misterioase sunt mai frecvente aici decât în alte zone maritime intens circulate. Mulți oameni traversează zilnic regiunea fără niciun incident.
