Trei români cumpărau bilete ieftine de avion ca să ajungă în zona duty-free. De acolo furau parfumuri de mii de euro

Trei cetățeni români au fost prinși în flagrant pe aeroportul din Pisa, după ce ar fi pus la cale un mod ingenios de a fura parfumuri de lux din zona duty-free, folosindu-se de bilete de avion ieftine pentru a trece de controalele de securitate.

Potrivit autorităților italiene, suspecții ar fi acționat organizat, sustrăgând produse în valoare de mii de euro. Aceștia părăseau aeroportul fără a se îmbarca, după ce furau parfumuri în valoare de mii de euro. Ancheta continuă pentru a stabili dacă aceștia făceau parte dintr-o rețea mai amplă, arată presa din Italia. În momentul în care au fost arestați, cei trei cetățeni români furaseră produse de peste 4.500 de euro.

Prin analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere și monitorizarea listelor de pasageri, autoritățile din Pisa au reușit să reconstituie modul de operare unic al bandei. Cei trei indivizi au cumpărat bilete de avion la prețuri promoționale cu unicul scop de a ocoli controlul de securitate și de a accesa zona comercială. Odată ajunși în parfumerie, unii au acționat ca paznici, în timp ce alții au furat produse de pe rafturi și le-au ascuns în bagajele de mână.

În loc să se îmbarce în avion, grupul a părăsit apoi aeroportul cu bunurile furate. Intervenția decisivă a avut loc exact când cele trei persoane ieșeau din magazinul duty-free după încă un furt. În timpul percheziției, poliția a găsit și confiscat 32 de sticle de parfum de la mărci prestigioase precum Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy, cu o valoare de piață de aproximativ 4.500 de euro. Pe lângă marfă, au fost confiscate și telefoanele mobile și bagajele folosite pentru transportul acesteia.