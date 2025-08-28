Președintele Donald Trump a descris Operațiunea Warp Speed ca fiind una dintre cele mai mari realizări ale armatei, confirmând ceea ce așa-numiții „teoreticieni ai conspirației", printre care și Robert F. Kennedy Jr., susțin de ani de zile.

Trump a descris programul ca fiind „una dintre cele mai mari realizări din politică sau din armată, deoarece a fost aproape o procedură militară". Această recunoaștere subliniază rolul semnificativ pe care l-a jucat armata SUA în dezvoltarea și distribuirea vaccinurilor cu ARNm, aliniindu-se afirmațiilor care au fost respinse în trecut ca teorii ale conspirației.

În timp ce narațiunea oficială a atribuit gigantilor farmaceutici precum Pfizer și Moderna dezvoltarea vaccinurilor COVID-19, revelațiile recente sugerează o poveste mai complexă.

Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., un critic vocal al tehnologiei ARNm, a afirmat că armata SUA a jucat un rol esențial în dezvoltarea acestor vaccinuri.

Potrivit lui Kennedy, Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) a furnizat cercetarea și tehnologia de bază, care au fost apoi distribuite companiilor private pentru producție și implementare.

Această perspectivă este în concordanță cu înregistrările istorice care indică faptul că DARPA investește în vaccinuri codificate genetic cel puțin din 2012.

Programul ADEPT al DARPA avea ca scop dezvoltarea de tehnologii emergente pentru armata SUA, recunoscând potențialul tehnologiei acidului nucleic pentru apărarea împotriva pandemiilor.

În mod remarcabil, DARPA a acordat o subvenție de 25 de milioane de dolari companiei Moderna în timpul dezvoltării sale inițiale.

De ani de zile, unii teoreticieni ai conspirației au susținut că Operațiunea Warp Speed era mai mult decât un simplu parteneriat public-privat - era o operațiune militară deghizată.

Comentariile surprinzătoare ale lui Trump conferă un aer de legitimitate acestor afirmații, sugerând că implicarea armatei americane a fost mai directă și mai semnificativă decât s-a recunoscut anterior.

Deși amploarea rolului armatei rămâne un subiect de dezbatere, este clar că Operațiunea Warp Speed nu a fost doar o inițiativă civilă. Combinarea resurselor militare, a agențiilor guvernamentale și a companiilor private a creat o abordare unică și fără precedent în ceea ce privește dezvoltarea vaccinurilor.

Mărturisirea neașteptată a lui Trump a deschis o cutie a Pandorei cu întrebări despre adevărata natură a operațiunii Warp Speed și implicarea armatei americane în dezvoltarea vaccinului.

Pe măsură ce dezbaterea continuă, un lucru este cert: granițele dintre operațiunile militare și inițiativele de sănătate publică au devenit din ce în ce mai neclare.