Tucker Carlson acuzat că insinuează că Israelul l-a ucis pe Charlie Kirk - Paralelă cu moartea lui Iisus

Comentatorul conservator Tucker Carlson a relatat ieri povestea morții lui Isus la înmormântarea activistului Charlie Kirk, atrăgând acuzații că acesta promova teoria conspirației conform căreia Israelul ar fi responsabil pentru asasinarea lui Kirk.

„Așadar, acum aproximativ 2.000 de ani, la Ierusalim, Isus apare și începe să vorbească despre oamenii aflați la putere și începe să facă cel mai rău lucru pe care îl poți face, adică să spună adevărul despre oameni, iar aceștia urăsc asta și pur și simplu înnebunesc. Urăsc asta și devin obsedați să-l facă să se oprească: «Tipul ăsta trebuie să se oprească din vorbit. Trebuie să-i facem gura tipului ăstuia»", spune Carlson.

„Și îmi pot imagina scena într-o cameră luminată de lampă, cu o grămadă de tipi care stau și mănâncă humus, gândindu-se la ce facem dacă tipul ăsta spune adevărul despre noi? Trebuie să-l facem să nu mai vorbească. Și întotdeauna există un tip cu o idee genială și îl aud spunând: «Am o idee. De ce nu-l omorâm pur și simplu? Asta îl va face să tacă, asta va rezolva problema»", spune Carlson.

„Nu funcționează așa. Nu funcționează așa", adaugă el. Politologul Max Abrahms critică afirmațiile într-o postare pe X, spunând că Carlson, cunoscut anterior pentru dezbateri, este acum „cunoscut pentru fluierele de câini, pentru că dă vina pe evrei pentru tot, pentru că laudă falșii istorici care susțin apologeții lui Hitler, pentru că își cere scuze familiei teroriste Bin Laden, pentru că neagă că Hamas este un grup terorist, pentru că ia partea teroriștilor islamiști și pentru că pretinde că rușii se bucură de un nivel de viață mai ridicat decât americanii".

Grupul de campanie Stop Antisemitism critică „insinuarea ridicolă că evreii s-ar fi aflat în spatele asasinării lui [Kirk]". Mark Dubowitz, CEO al Fundației pro-Israel pentru Apărarea Democrațiilor, acuză că Carlson „a folosit memorialul pentru Charlie Kirk - un prieten pasionat al Israelului și al poporului evreu - pentru a răspândi calomnii antisemite cu sânge".