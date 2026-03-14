Ucraina a lovit Rusia în Marea Neagră: Două nave au fost distruse

Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Agenţia de informaţii militare a Ucrainei, HUR, a declarat sâmbătă că a atacat şi a avariat două nave folosite de armata rusă în Marea Neagră, informează dpa.

Ferry-ul feroviar Slavianin a fost scos din uz, în timp ce Avantgarde a fost avariată, a spus HUR pe Telegram.

Ambele nave erau folosite în principal pentru a face curse între Rusia continentală şi Peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014, a declarat agenţia.

Ele făceau parte din reţeaua de logistică militară a Rusiei şi fuseseră folosite pentru a transporta arme, echipamente militare şi muniţie, conform HUR.

Ucraina a atacat cu drone
Navele au fost vizate ca parte a unui atac asupra portului Kavkaz de la Marea Neagră. Infrastructura portului a fost de asemenea avariată în cadrul operaţiunii.

Imaginile publicate de HUR sugerează că atacul a fost efectuat de o dronă.

Autorităţile ruse au recunoscut avarierea portului şi a unei nave mai devreme în timpul dimineţii de sâmbătă, dar nu au oferit detalii.

